Grupo Orlegi se ilusiona con Andrés Guardado como bombazo para Atlas

Guardado Hernández siempre ha aclarado que pondría punto final a su carrera en el Atlas.

Luego de que trascendiera el supuesto interés de Toluca, Rayados de Monterrey y Tigres por Andrés Guardado, en Grupo Orlegi no descartan que el capitán de la Selección mexicana pueda ser una opción a futuro para el .

En entrevista con Goal, José Riestra, director de futbol de Orlegi Sports aclaró esta situación respecto al canterano rojinegro que milita en el Real Balompié de .

"Siempre esa ilusión de que un jugador de esa envergadura y que tiene ese recorrido fuera parte de cualquier plantel profesional a todo mundo nos daría gusto", explicó durante su estancia en la Perla Tapatía.

En el mismo sentido, Riestra detalló: “Seguramente (Andrés) siempre será un candidato, no solo para Atlas sino para otros clubes y otras instituciones, siempre que hay una posibilidad (en el Grupo) la exploraremos, no me gusta entrar en temas de especulación ante cosas que al día de hoy no son reales, como dijo nuestro presidente, cuando sean oficiales tiene que ser de manera oficial”.

En Orlegi Sports han aceptado que no llegan al Atlas con carretas del dinero, dentro de la ilusión de los aficionados por la administración del equipo y la llegada de refuerzos, pues primero tendrán que detallar la “situación financiera”.

“Atlas tiene un potencial grande, hay que construirlo y desarrollarlo. Una de las expectativas que se generaron en la administración anterior, que no creo que se haya prometido nunca, pero se generó el malentendido de que iba a llover el dinero. El dinero se puede generar, pienso que el club tiene grandes posibilidades, este club puede estar entre los seis clubes de mayores ingresos en el país, pero hay que llevarlo allá y construir de la mano con la afición. En el inter hay que atender el problema financiero actual y la situación compleja que se vive en términos de descenso. Son dos temas de urgente atención”, detalló este miércoles Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración.

Guardado Hernández tiene contrato con el conjunto bético hasta el 30 de junio del 2020, en medio de una carrera de doce años en el Viejo Continente.

CHIVAS NO SE HA ACERCADO POR REFUERZOS

En referencia a , Riestra es claro respecto a Jesús Angulo y Gerardo Arteaga: no han tenido pláticas con para negociaciones.

Todo ello a raíz de que en Guadalajara se había hablado que Angulo y Arteaga habían llamado la atención de Tomás Boy, e incluso se había acercado la directiva encabezada por José Luis Higuera para preguntar por sus servicios.

"No, (no hay) nada formal, son especulaciones, situaciones, los dos están con Selección, tienen un torneo bastante importante de Esperanzas en Toulon, hay que esperar, ambos jugadores tienen una gran proyección”, dijo Riestra.

En el contexto, explicó que ambos están en planes del técnico Guillermo Almada para el venidero torneo de Apertura 2019.

“La gente de Club Santos nos manifiesta que quiere continuar con ellos, que son grandes jugadores, mientras estemos en esa línea no hay nada oficial, cuando sea el presidente lo dará a conocer si es que haya", puntualizó.

“Siempre explorar oportunidades de manera conjunta, como muchas de ellas son especulaciones imagínate si todos los días uno viviera de todas las especulaciones tu tendrías poco tiempo para hacer las cosas, es más que importante enfocarte como siempre hemos dicho en el proceso y el camino, después vendrán las oportunidades", agregó.

José es considerado como la mano derecha de Alejandro Irarragorri. Ambos dejaron sus puestos dentro de la estructura del conjunto lagunero a unos días de anunciar la adquisición del Atlas de Guadalajara.