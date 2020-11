Grupo A Eurocopa 2021: Italia, Suiza, Turquía y Gales; fechas, partidos, horarios y TV

Este sábado se ha realizado en Bucarest el sorteo de la fase final de la 2020, en la que la Selección de parte como una de las favoritas a quedarse con el título continental. No sólo por lo que representa la Azzurra en el mundo del fútbol, sino también por la muy buena eliminatoria que ha tenido el rejuvenecido conjunto de Roberto Mancini.

EL PALMARÉS DE LA EUROCOPA: TODOS LOS GANADORES

La Azzurra jugará sus tres partidos de la primera pase en el Olímpico de . Los otros tres duelos tendrán lugar en otro Olímpico, el de Bakú, Azerbaiyán.

RIVALES

Italia solo ha conseguido alzarse una vez con el título (1968), además de disputar otras dos finales. Sus tres rivales de grupo no tienen un historial remotamente cercano al de los Azzurri, pero en los últimos años se han distinguido por ser rivales duros para cualquiera.

