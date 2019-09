Griezmann: "Tengo que jugar más con Messi y Suárez para entenderles"

El nuevo tridente culé jugó junto por primera vez pero no pudieron evitar que el Barça no pasara del empate a cero en Dortmund.

Antoine Griezmann debutó con el en la UEFA en el duelo contra el , un partido en el que el francés jugó por primera vez junto con Luis Suárez y Lionel Messi, que salió en la última media hora del encuentro tras recuperarse de lesión.

Sin embargo, el conjunto blaugrana no tuvo demasiada pegada, no pasó del empate a cero y fue un gris estreno para este tridente. "Es mi segundo mes desde que he llegado, tengo que acostumbrarme y jugar más con ellos para entender los movimientos de Suárez y Leo", reconoció Griezmann en Movistar +.

De hecho, el ex del Atlético no escondió que el partido no fue brillante a nivel ofensivo:"No hemos tirado a puerta y hay que mejorarlo y trabajarlo, es un punto pero Marc paró un penalti y otras paradas".

Por último, el francés también analizó los malos resultados que está cosechando el Barça lejos del Camp Nou, donde no ha ganado ninguno de sus tres partidos: "Es diferente jugar fuera, la gente presiona más y el rival tiene más confianza y nos cuesta crear y tirar a puerta. Hay que ver lo que hacemos mal y trabajar".