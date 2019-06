Griezmann: "¿Que cuando se resolverá mi futuro? No lo sé, es una buena pregunta"

El delantero de la selección francesa esconde su futuro tras un partido de la selección

Antoine Griezmann es un gran especialista en deshojar la margarita. El año pasado ya demostró que pocos son capaces de espectacularizar una decisión simple que él puede hacer bien compleja. Se sabe ya que saldrá del Atlético de Madrid, porque a final de temporada ya se anunció. El destino, sin embargo, sigue siendo desconocido. Se especula con el Barcelona, parece el primer equipo en la lista, pero de momento no se anuncia.

Y él, en su línea, va a pasar un tiempo más especulando al respecto. "¿Que cuando se resolverá mi futuro? No lo sé, es una buena pregunta. Todo a su tiempo", comentó el delantero tras un partido de su selección contra . No dijo más, de momento silencio, porque no es imposible que la decision también sea explicada con grandes fastos. No en vano, Griezmann pasará a la historia como una estrella del fútbol, pero también como el tipo que hizo de sus decisiones un espectáculo televisivo.

El futuro se desentrañará probablemente después de los partidos que tiene ahora su selección, justo antes de marcharse de vacaciones. El encuentro clave para los galos es el de , aunque es cierto que las clasificaciones, en tiempos recientes y con los torneos cada vez con más selecciones, se han convertido en poco más que un trámite. "Necesitábamos hacer un partido antes de ir a Turquía, será difícil allí y tenemos que estar listos, tenemos una buena semana para prepararnos para esta semana", comentó el jugador, que ya lleva 70 selecciones. "Se acerca una buena generación francesa, con jóvenes buenos, y tratamos de aceptarlos. Tenemos que trabajar duro para alcanzar la ", señaló el delantero..

Mientras juega con , sigue desentrañando su futuro, aunque tampoco es descartable que ya tenga todo decidido y solo sea una cuestion de programación el motivo por el que no se sabe todavía con qué camiseta jugará la próxima temporada.