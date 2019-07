Griezmann, presentado con el Barcelona: "¿Messi y Suárez dolidos? Con asistencias podemos arreglarlo"

El francés firmó su contrato con el club catalán y ofreció su primera rueda de prensa como culé; en el acto se desveló qué usará el dorsal 17.

“¡Hola culés! Ja estic aquí. ¡Força Barça!”, habían sido las palabras de Antoine Griezmann este sábado, cuando llegó a la Ciudad Condal. Un día después, el delantero francés firmó su contrato con el FC , el mismo que lo une con la entidad catalana hasta 2024, y ofreció su primera rueda de prensa como culé.

Griezmann acudió al palco del Camp Nou vestido de sport, con pantalón y americana negras, y una camiseta blanca sin corbata. Llevaba unas calzas deportivas oscuras y con los tobillos al aire, un look parecido al que han lucido los jugadores del Barcelona en los últimos tiempos. Lo hizo acompañado de su mujer, Erika Choperena, y sus dos hijos, Mía y Amaro.

DORSAL '17'

La primera sorpresa de la jornada llegó cuando Griezmann posó para las fotos con Josep Maria Bartomeu. Y es que el presidente azulgrana le dio la camiseta que usará durante la próxima temporada, y en ese momento se reveló que el dorsal de Griezmann será el '17', ese que dejó libre el colombiano Jeison Murillo. Así las cosas, no ha esperado a que se resuelva el futuro de Coutinho para saber si le quedaba libre el emblemático '7' que lo acompañó a lo largo de casi toda su carrera, desde las selecciones juveniles de Francia hasta su paso por Real Sociedad y Atlético de Madrid.

SALTA AL CÉSPED DEL CAMP NOU

Minutos después, llegó el momento de saltar al césped del Camp Nou. Un césped artificial que se improvisó para la ocasión, ya que el natural está siendo remodelado. Allí, Griezmann ha exhibido su técnica con toques de balón antes deInmediatamente, niños deljunto al campeón del mundo en 2018.

"ACEPTO EL RETO"

Más tarde fue el tiempo de la rueda de prensa en el Auditori 1899, que llegó después de que Bartomeu le diera la bienvenida. "Antoine, bienvenido al Barça, a Barcelona y a Catalunya a ti y a tu familia. Hacía tiempo que los queríamos incorporar y no ha sido fácil, ha sido una operación compleja, pero su talento ya está aquí. Pensamos que con su llegada el Barça hace otro salto de calidad para crear ilusión. Nuestros caminos se han encontrado de nuevo. Viene de un gran equipo como el Atlético. Es una incorporación consensiada por los técnicoss y muy querida por todos, también por el entrenador", empezó diciendo el presidente.

Enseguida, y antes de responder las preguntas de los periodistas, Griezmann tomó la palabra y expresó: "Primero quiero agradecer a la y a Jokin Aperribay por el primer contrato profesional. Gracias al Atlético y a Cerezo por los años que he estado allí con el Cholo y grandes compañeros. A mis compañeros de . Y al presidente del Barça y a Eric Abidal. Acepto el reto".

ASÍ FUE LA RUEDA DE PRENSA

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE ATRAE DEL BARCELONA?

"Es un nuevo reto, intentar superarme, no estar en confort, sino ir a buscar mi sitio, entrar en el once, ser importante en un gran club y ganar Liga, Copa y Champions que me falta en mi palmarés"

¿QUÉ HA CAMBIADO SU DECISIÓN?

"Tengo una famlia que mover. Veía bien a mi mujer, a mí isla y no estaba preparado para dar el paso. Y este año ha sido diferente"

LA REACCIÓN DEL ATLÉTICO

"Siempre es difícil dejar una casa donde te sentíamos cómodo con familia y amigos. Era difícil. Solo tengo admiración y respeto por el club. Lo he dado todo"

PREGUNTAN A BARTOMEU SOBRE EL FICHAJE DE NEYMAR

"Hoy estamos encantados de presentar a Griezmann, lo queríamos desde hacía tiempo. Es una gran noticia porque genera mucha ilusión trae a uno de los mejores. Todo lo demás hoy no toca"

EL DOCUMENTAL 'LA DECISIÓN'

"He hecho pocas cosas malas pero importantes en mi pasado, pero nunca me he arrepentido porque es lo que quería hacer en ese momento. Lo importante es que estamos juntos, con ganas de vestir la camiseta. Si tengo que pedir perdón será en el campo, donde mejor hablo"

JUGAR CON LIONEL MESSI

"Lo que me hace más feliz es poder compartir con mate con él, con Messi va a ser una leyenda para mi hijo y los hijos de mi hijo. En el basket está LeBron James y en el fútbol está Messi. Es una alegría jugar con él"

¿HABLÓ CON VALVERDE?

"He hablado con Valverde, pero no de cómo jugar. Como ha dicho Abidal, me adapto a varias posiciones"

¿MESSI Y SUÁREZ DOLIDOS POR LA DECISIÓN?

"Puede ser, y lo veré cuando esté con ellos, pero creo que con asistencias podemos arreglarlo todo"

ABIDAL SOBRE COUTINHO

"Todos los jugadores son importantes para competir por todo. Es cierto que los agentes durante estas fechas están presionando. Sabemos del nivel de Coutinho y la visión de Valverde"

BARTOMEU, SOBRE NEGOCIAR EN MARZO CON GRIEZMANN

"No hay nada de marzo con Griezmann, contactamos con él cuando dijo que dejaría el Atlético. No hay pruebas ni nada, he hablado con Cerezo algo los últimos días"

COUTINHO, ARTHUR Y MALCOM

"Me encanta Coutinho, Artur ve bien el juego y Malcom puede hacer daño por la banda"

EL DORSAL 17

"El '7' ya tenía dueño y por votación familiar salió el '17'"

"VEREMOS SI SUÁREZ ME HABLA"

"He aprendido mucho de los uruguayos que he coincidido en el Atlético y en la Real. Godín es padrino de mi hija. Con Luis Suárez veremos si me habla... por dar bola a los comentarios... ya tomaremos algún mate"