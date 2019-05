Griezmann planeaba hacer otro documental para anunciar su salida del Atlético

El jugador francés pretendía hacer una segunda parte de La Decisión, pero el club le instó a que anunciase su salida en un vídeo

Antoine Griezmann preparaba otro documental, esta vez para anunciar su salida del Atlético de Madrid, según informó la Cadena SER. El jugador francés tuvo en vilo a los rojiblancos la pasada temporada y terminó contando su decisión en una pieza producida por Gerard Piqué, un proyecto que no gustó a muchos porque sonaba como una manera del delantero de jugar con los aficionados a costa de su futuro.

Esta temporada ideaba hacer algo similar, el mismo rodaje, las mismas dudas pero en esta ocasión con distinto desenlace. Así se lo comentó a los directivos del Atlético en su reunión del lunes, pero estos le instaron a que borrase esa idea. Bastante mala había sido la primera parte 'La Decisión' como para hacerle una secuela. Le pidieron que esta vez optase por la sobriedad un vídeo que no pasará la historia del audiovisual pero perfectamente válido para el objetivo, que no era otro que anunciar que sus días de rojiblanco han concluido.

La vez anterior le produjo el documental Kosmos, la empresa de Piqué, y fue controvertido en el Atlético, por esa manera de jugar con los sentimientos de los hinchas, pero también en el , pues no pocos interpretaron que el vídeo, auspiciado por el central, dejaba al club azulgrana como una entidad menor, más todavía después de unos meses en los que se dio por hecho que el delantero francés se iba a marchar a la Ciudad Condal.

El documental, de bella factura pero poco concluyente en los datos, fue exitoso en su repercusión, pues logró tener en vilo al fútbol español y ser un suceso muy comentado en aquellas fechas. Esta temporada no se repetirá, al menos no a cuenta de la salida de Griezmann. El jugador apunta de nuevo al Barcelona, pero no es descartable que plantee hacer una nueva parte barajando esta vez las ofertas que tendrá para la próxima temporada.