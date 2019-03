Griezmann perdió la memoria: atraviesa su segunda peor racha con el Atlético

El crack francés hizo un buen partido en el triunfo rojiblanco sobre el Alavés, pero se fue sin marcar por séptimo encuentro en fila.

Venía de hacer dos goles en dos partidos con la Selección de . Antes del parón FIFA, no había podido hacer nada para evitar la debacle de Turín por la Champions League ni para impedir la derrota doméstica en San Mamés, donde el se quedó sin ilusión en LaLiga. Este sábado, Antoine Griezmann tenía la oportunidad de reencontrarse con el gol, pero volvió a quedarse con las ganas (el palo se lo negó en el '70) y acumula siete partidos seguidos sin poder ver puerta, su segunda peor racha desde que llegó al club de la capital española.

En casa del , el equipo de Diego Simeone recuperó la sonrisa frente a un rival que soñaba con meterse en puestos de Liga de Campeones. Además, Jan Oblak celebró sus 200 partidos con el Atleti dejando a cero su portería después de encajar cinco goles en los últimos dos compromisos ( y Athletic). Sin embargo, la noche no fue perfecta para los rojiblancos: Diego Costa volvió a lesionarse y Griezmann se fue en blanco otra vez, pese a que jugó un buen partido. El campeón del mundo en 2018 no marca con los madrileños desde el 16 de febrero (0-1 en Vallecas), un dato que no se corresponde con los números de su carrera. Su pobre mes y medio coincidió con el adiós del Atlético a la Champions y a .

Griezmann, que sigue siendo vinculado con el Barcelona de Messi (el argentino hizo 10 goles y dios dos asistencias en sus últimos 7 partidos), se fue sin marcar en los dos cruces europeos contra la Juventus, y contra , , , Athletic y Alavés en Liga. En ese lapso de la temporada sólo dio una asistencia (a Saúl, precisamente en Mendizorroza), disparó 13 veces (sólo 4 a portería) y creó 9 ocasiones, según datos de Opta.

Sólo había tenido Griezmann una sequía tan larga en la temporada 2017/18, la pasada, cuando estuvo 8 encuentros sin festejar entre septiembre y noviembre de 2017. Y en su primer curso como rojiblanco, el 2014-15, había estado 6. El próximo martes, en el Metropolitano y ante el Girona, intentará recuperar la memoria.