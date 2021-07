Griezmann o la polarización de la afición

La posible vuelta del francés al Metropolitano ha hecho que los aficionados del Atlético se dividan entre los que desean su vuelta y los que la odian.

Antoine Griezmann es un jugador que ha dejado clara su calidad. Tanto en la Real Sociedad, como en el Atlético de Madrid, como en Francia, como en el FC Barcelona, el delantero de Maçon se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, llegando a presumir en su momento que se “sentaba” en la mesa de Messi y de Cristiano Ronaldo. Ahora, con su posible vuelta a la capital de España, hay un gran sector de la afición colchonera que se ha levantado en armas ante el regreso de un jugador que consideran que jugó con el Atlético y que las formas de marcharse fueron horribles.

Una polarización más emocional que deportiva

Los motivos por los que la gente no quiere la vuelta de uno de los jugadores más determinantes de los últimos tiempos en el Atlético son claros: dejó tirado al cuadro rojiblanco, negociando su marcha al Barcelona en la previa del decisivo encuentro de Champions ante la Juventus, quedando eliminado el cuadro rojiblanco de forma contundente tras adelantarse por 2-0 en la eliminatoria. La emisión del famoso documental, ‘La Decisión’, en el que anunció que se quedaba en la capital de España, tampoco ayudó, ya que se consideró que jugó tanto con la afición del Atlético como la del Barcelona.

Esta polarización no hace sino acrecentar que Griezmann sea una de las figuras más polémicas de los últimos tiempos en el fútbol español. Hay que dejar claro que es el quinto goleador histórico del Atlético, con 133 goles. Es uno de los ‘soldados’ de Simeone. Además de ser amigo íntimo del entrenador, deportivamente, ha sido uno de los futbolistas que mejor ha sabido entender al preparador, que exprimió al máximo al francés, que alcanzó su mejor nivel con el albiceleste en el banquillo del cuadro colchonero.

Un gran refuerzo a nivel deportivo

Dudar de Griezmann deportivamente es no estar en la realidad. El francés, como futbolista, es uno de los mejores, y su incorporación sería un salto de calidad enorme para el Atlético de Madrid. Sería de rendimiento inmediato y es capaz de todo, por lo que el cuadro colchonero tendría una enorme incorporación para poder aspirar a todo esta temporada. Nada es imposible, y menos si llegara el punta del Barcelona, que está en la rampa de salida y solo quiere venir al Metropolitano en caso de concretarse su salida de la Ciudad Condal.

El perdón, el objetivo de Griezmann si vuelve

Emocional y sentimentalmente es otra cuestión. La afición colchonera no ha perdonado a Griezmann todo lo que sucedió en torno a su marcha, y otras cosas, en las que su entorno estuvo relacionado. No gusta las formas en las que se fue, pero el jugador está demostrando que su deseo es volver al club en el que explotó y se convirtió en un delantero de talla mundial. Aún con todo, no son pocos los aficionados que están emocionados con su posible vuelta, por lo que la reconciliación con la grada si se termina consumando su regreso es posible.

Si termina volviendo, Griezmann conseguiría la mejor salida posible, pero, sobre todo, el ganador de esta operación es Simeone. El técnico argentino lograría volver a tener en sus filas a uno de los futbolistas a los que más hizo crecer y conseguiría de paso a un nuevo delantero de talla mundial, arrebatándoselo a uno de sus grandes rivales, el FC Barcelona, una vez más. El Atlético de Madrid está cerca de recuperar a uno de los mejores jugadores de su historia y solo el tiempo dirá si es acertada o no su vuelta. Por el momento, parece uno de los mayores aciertos de la dirección deportiva rojiblanca en la última década.