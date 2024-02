Valverde y Simeone ya dieron a conocer sus equipos para el duelo de esta noche en San Mamés.

No son pocos los que creyeron que Diego Simeone podía no estar diciendo la verdad en sala de prensa durante su comparecencia previa al Athletic Club de Bilbao vs. Atlético de Madrid, de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2023-24.

Sin embargo, el Cholo no estaba jugando al misterio y su declaración era sincera: Antoine Griezmann, pese a que viajó a Bilbao junto a sus compañeros, no juega esta noche con el Atlético de Madrid, que intentará remontar la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. No va ni al banquillo.

El miércoles, Simeone confirmaba en sala de prensa la baja del mediocampista ofensivo francés para el duelo de este jueves por la noche (21:30 horas, Nuevo San Mamés). Sin embargo, algunos pensaban que eso podía no ser completamente verdad y se animaban a creer que Griezmann podría ser de la partida.

Griezmann, ni al banquillo: alineaciones confirmadas del Athletic Club de Bilbao vs. Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2023-24

XI DEL ATHLETIC

Ernesto Valverde dispone el siguiente once para empezar el partido en San Mamés; Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue, Galarreta, Prados, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

XI DEL ATLÉTICO DE MADRID

Simeone saca esta noche a los siguientes once futbolistas: Oblak, Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, Llorente, Koke, De Paul, Morata y Correa.