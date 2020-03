Griezmann: “Me gustaría recuperar el número 7”

El delantero del Barcelona realizó algunas confesiones mientras jugaba online con su equipo de eSports Grizzi Esport.

Antoine Griezmann ha pasado las últimas horas de la cuarentena jugando con su equipo de eSports. El futbolista del se refugió en una de sus grandes pasiones jugando con su equipo Grizzi Esports a League of Legends.

El directo sirvió para que el jugador respondiera a algunas preguntas de la actualidad futbolística y dejó una petición de cara a la próxima temporada con el Barcelona. “Me gustaría recuperar el número 7”, aseguró el francés, que no pudo usarlo porque cuando llegó al Camp Nou aún era propiedad de Philippe Coutinho.

Sobre la situación actual, el galo explicaba que “el confinamiento va bien, pero no se puede hacer nada. Echo de menos enormemente el fútbol. No tengo ni idea cuando va a retomarse la competición, no sé ni cuando voy a retomar los entrenamientos”.

Además, Griezmann valoró cómo afecta a haber tenido que atrasar la : “Estoy decepcionado por la Eurocopa pero era mejor porque teníamos a muchos lesionados esta temporada”.