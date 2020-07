Griezmann es duda en el Barcelona para el final de LaLiga ante Osasuna y Alavés

Setién admite que "pidió el cambio" al descanso porque sintió "molestias" y su presencia ante Osasuna y Alavés es dudosa.

Antoine Griezmann es duda para disputar los dos últimos partidos de de un que llega al tramo final al límite en el aspecto físico. Tanto es así que el jugador francés fue sustituido al descanso de la victoria a domicilio del Valladolid por Luis Suárez en lo que podía parecer una rotación pactada entre Quique Setién y los dos futbolistas pero el técnico se encargó de aclarar que Griezmann tiene molestias y que fue él mismo quien pidió el cambio.

"Ha salido porque tenía unas molestias" explicó Setién para reconocer que "ha sido él quien ha pedido el cambio y vamos a ver", sin dar más pistas más allá de sus molestias. Con lo apretado que viene el calendario está por ver, pues, si el francés tiene tiempo de recuperarse para poder jugar el próximo jueves y para cerrar el campeonato a domicilio del dentro de una semana.

"¿Messi? Seguramente debe descansar"

También para Leo Messi puede haber llegado el momento de tomar un respiro, no en vano no se ha perdido ni un solo minuto en los nueve partidos disputados tras el fin del confinamiento. Setien también admitía que en su caso "seguramente debe descansar y se lo he comentado, pero el marcador estaba muy ajustado". El cántabro también lamentó que "si hubiéramos marcado más goles en la primera parte, alguno más habría descansado".