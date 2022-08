"Jugaría gratis en el Manchester United" Javier 'Chicharito' Hernández

El ex seleccionado nacional habló previo al Juego de Estrellas y declaró su amor incondicional por los Diablos Rojos.

En la antesala del Juego de Estrellas 2022 de la MLS frente a la Liga MX, 'Chichario' habló ante los microfonos y expresó su cariño hacía el Manchester United, equipo en el que militó por seis temporadas y marcó una parte importante de su carrera en el Viejo Continente.

El goleador nacido en Guadalajara expresó que el segundo equipo de sus amores no ha sido el mismo desde la salida del banquillo de Sir Alex Ferguson, hombre que confío en él y que fuera parte importante de su desarrollo en el futbol de élite.

"Viene el Manchester United y digo:’¡sí, juego gratis!’ Ya sabes, claro que haremos eso”, comentó previo al All-Star Game de la MLS.

Los Red Devils tuvieron un amargo debut en el arranque de la Premier League 2022-2023 cuando cayeron en casa por marcador 2-1 frente al Brighton. Han sido años difíciles para la institución y con la llegada de Erik ten Hag vuelven las dudas de, si fue el entrenador correcto para salir de la crísis que acompañan al más ganador de Inglaterra.

"No me sorprende el declive del United porque en la vida no es fácil tener un entrenador durante 26 años de la forma en que lo hizo Ferguson. Sustituir a ese hombre de esa manera no es fácil. Es como ganar la lotería. ¿Crees que cualquiera que contrates después va a ser capaz de hacer el 80% de lo que hizo? Mi punto de vista es que después de Ferguson trae tanta presión que simplemente no va a funcionar", declaró el actual delantero del LA Galaxy.

Sin embargo, Hernández dejó en claro que a pesar de su amor por el Manchester United, él se encuentra enfocado y con el objetivo claro de conquistar títulos con el LA Galaxy.