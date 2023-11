¡Gran elogio! El entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, compara a la joven estrella Cole Palmer con el ganador de la Copa Mundial Argentina Angel Di Maria

Mauricio Pochettino dice que el nuevo fichaje Cole Palmer le recuerda al delantero argentino y del Benfica, Ángel Di María.

Palmer se unió a Chelsea en verano

Impresionando con los Blues

Pochettino compara a Di María

¿QUÉ PASÓ? Palmer está disfrutando de un buen comienzo en la vida en el oeste de Londres después de su traslado de verano desde el Manchester City. El joven de 21 años ha marcado tres goles y ha dado cuatro asistencias en sus últimas siete apariciones y se enfrentará a su antiguo club el domingo en un importante enfrentamiento de la Premier League en Stamford Bridge.

LO QUE DIJERON: Pochettino le preguntaron sobre las sugerencias de que Palmer tenía un perfil similar al exastro del Chelsea, Juan Mata, pero consideró que las comparaciones estaban un poco fuera de lugar.

"¿Juan Mata? No, ¡es más como Di María! Ya sabes, el cuerpo y la forma en que se mueve", dijo a los periodistas.

EL PANORAMA GENERAL: El entrenador del Chelsea también le preguntaron si le había sorprendido ver que el City dejara ir a Palmer, pero sintió que no quería meterse en ese debate en particular.

"No me sorprende decir que me sorprende porque ahora está rindiendo y no jugó mucho en el City", dijo el entrenador del Chelsea. "Somos dos clubes diferentes, con diferentes objetivos. Tal vez encaja bien en el Chelsea. [Mateo] Kovacic dejó el Chelsea por el City y no sé qué pasó. Siempre es difícil juzgar este tipo de decisiones".

¿QUÉ SIGUE? Chelsea esperará construir sobre su victoria contra el Tottenham cuando se enfrenten al Manchester City en un partido que verá a Palmer y Raheem Sterling enfrentar a su antiguo equipo.