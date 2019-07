Gracias por hacernos creer, Generación Dorada

Este miércoles la Selección chilena no pudo cerrar su paso a la final de Copa América, pero puso garra y coraje en un torneo donde no era favorito.

Con la salida de Jorge Sampaoli, a pesar de toda la polémica y cuestionamientos que dejó su partida, dejó un vacío importante en la Selección chilena, a la que los jugadores supieron sobreponerse gracias a su calidad y empuje. Motivo por el que lograron alcanzar el bicampeonato en la Centenario.

Y con Juan Antonio Pizzi en la banca, Macanudo nunca terminó de convencer con su estilo de juego, y peor aún, terminó yéndose de La Roja sin clasificar al Mundial, para asumir en Arabia Saudita que sí jugó la Copa del Mundo, pero su participación fue paupérrima.

De ahí en más la Selección era un cúmulo de dudas, peleas entre referentes e incógnitas de quién llegaría para asumir el fierro caliente, y trabajar por un recambio necesario de la generación dorada, la más exitosa que ha tenido en toda su historia. Pero los que quedaron ahí siguieron, a pesar de las críticas, filtraciones por la prensa y ausencia de jugadores tan importantes como Claudio Bravo y Marcelo Díaz.

Luego llegó Reinaldo Rueda, y en sus primeros partidos (me incluyo) el caleño dejó muchas dudas de cómo jugaría el equipo "de todos", porque en las primeras vistas no se daba con el ancho de lo que se esperaba para lo que la vista y análisis se había acostumbrado. Fue un poco más de un año de pequeñas derrotas no oficiales, y que llevaban al cuestionamiento contra el DT y su forma de trabajo.

"De cuartos no pasamos", asumo fue una de las frases que más se escuchó, leyó y pensó. Sin embargo en tierras brasileñas Chile, La Roja, la Generación Dorada, demostró por qué lleva un parche de campeón en su pecho. Partido a partido, siendo los primeros oficiales de Rueda, mostraron jerarquía y pasión por cada pelota. Algo que nos llevó a celebrar el bicampeonato.

Por eso es que es imposible no admitir los errores y admitir: "perdón muchachos, por no creer, por no creer en la generación que más alegrías le dio al fútbol chileno".

Si bien contra Perú no se pudo, nos hicieron soñar con una nueva final. Una Generación Dorada que nos hizo soñar con un tricampeonato...