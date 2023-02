Héctor Gómez analiza la llegada de Rubén Baraja al Valencia de "Meriton"

Gracias Baraja y Lim vende ya

Gracias Rubén Baraja y gracias Carlos Marchena. Eso es lo único que me sale decirles a dos leyendas del Valencia CF, a dos tipos sobre los que se basó la felicidad de mi infancia y que le regalaron toneladas de felicidad al valencianismo. Sólo me sale darles las gracias después de ver la rueda de prensa de presentación del pucelano como nuevo entrenador.

Tuve la suerte, porque para mí es una suerte, de poder ver en directo el brillo de los ojos de Ruben Baraja cuando repitió en varias ocasiones que conocía a la perfección el estado en el que se encuentra el club. También dijo que le hubiera gustado llegar en otras circunstancias, de hecho, creo que fue bastante sincero y evidenció que conoce la ruptura absoluta de relaciones entre valencianismo y Peter LIM. Pero también nos quiso dejar muy claros que él venía para ayudar, y porque no podía dejar pasar la oportunidad de su vida.

No se miente cuando se asegura que se ha elegido un entrenador sin experiencia en primera división, que además, el fracaso de sus últimas aventuras en segunda había provocado que llevara casi dos años sin que nadie llamara para entrenar a nivel élite en España. Sin embargo, en lo único en lo que estoy de acuerdo de todo lo que dijo ayer Corona, un señor que debe abandonar el Valencia a final de temporada porque él no tendrá el valor para dimitir antes, es en que justo en este momento la experiencia a Pipo Baraja no le hace falta, porque tiene mucha más experiencia que cualquiera que pudiera venir en la asignatura de valencianismo.

Baraja le habló ayer desde el corazón al valencianista y no lo hizo forzado, lo hizo porque de verdad lo siente y creo que esa será la clave por la que va a sacar adelante la situación y va a salvar al equipo. Lo va a salvar porque siente como un valencianista, porque sabe perfectamente que el club está siendo maltratado, porque sabe perfectamente lo que Peter Lim le ha hecho el Valencia, pero también sabe cómo es Mestalla, como es la afición y lo muchísimo que está sufriendo.

A Baraja solo me sale darle las gracias, pero no de ahora sino por todo lo que nos regaló, el único problema es que lo que nos regaló ahora no valdrá para nada, porque ahora hay que ganar partidos, al menos siete de los diecisiete que quedan o empatar muchos y ganar tres o cuatro. Ahora no le va a servir nada lo que Baraja es como leyenda, ahora va a tener que aplicar la medicina del entrenador. Me gustó el detalle de Rafa Benítez de enviarle un vídeo a dos de sus pupilos en aquel Valencia mítico del doblete, fue como un soplo de aire fresco y algo de luz ante esta tiniebla a la que nos ha acostumbrado Meriton.

De verdad, de corazón, espero que Rubén sepa aplicarle al enfermo el medicamento correcto. Pipo se ha sentado en el banquillo del Valencia por insistencia, porque ha sido él el que en estos últimos días le ha hecho ver al club que era sin duda la mejor opción de lo que ahora mismo ofrecía el mercado. Corona, que ya se ha mimetizado con Meriton y miente habitualmente, no había elegido a Baraja, Baraja ha sido el que por condiciones se ha puesto el primero de la lista, y también porque como figura no tenía rival. A mi me llama la atención que nos quieran vender que Peter Lim está entusiasmado con Baraja, pero a la par que le firme cinco meses. Hay mentiras que no se sostienen de pie, cuando el pasado verano no tuvo problema y firmarle a Gattuso dos años más uno y ahora una leyenda de verdad valencianismo, le da cinco meses como quien da limosna.

En las próximas semanas, el valencianismo tiene que centrar sus esfuerzos en ayudar al equipo a salvar la categoría y en dar el último empujón para que Peter Lim venda sus acciones. Porque sí, Lim sigue sin entablar conversaciones para vender su paquete accionarial, pero les puedo asegurar que desde hace ya tiempo hay gente que se mueve, y de verdad, para intentar comprarle las acciones al asiático. Por eso ahora debemos ser de Baraja, pero nunca volver a comprar el libro de Peter Lim y sus lacayos.

Héctor Gómez