Gonzalo Jara y el conflicto Bravo-Vidal: “Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan”

El defensor recordó el quiebre entre ambos referentes y dijo sentirse aún con opciones de ser nominado a La Roja.

En una extensa entrevista, el defensor Gonzalo Jara volvió a tocar un tema que sigue dando qué hablar en La Roja tras la no clasificación a 2018: el quiebre existente entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. Al respecto, el zaguero del Monarcas lamentó haberse perdido el ‘reencuentro’ entre ambos referentes en la pasada gira de la Selección por .

En diálogo con LUN, el bicampeón de América comentó que no estuvo presente en esos encuentros ( y Guinea) ya que se perderá el arranque de las Eliminatorias por una suspensión.

“El ‘profe’ quería probar a otros centrales para el inicio de las eliminatorias. En la primera fecha tampoco estará Gary”, comentó. Y sobre el conflicto entre el arquero del y el volante del sostuvo: “Me perdí el reencuentro, qué puedo decir. Todos saben lo que pasó y que ellos no se hablan. Qué mas puedo comentar. Hay que pensar en las eliminatorias”.

Sobre su situación personal en el equipo de Reinaldo Rueda, Jara dijo sentirse aún con opciones de ser nominado. "No hago caso a lo que digan. Yo me siento bien para estar en la Selección. Jugué en Estudiantes y ahora hago lo mismo en . A veces escucho que dicen que no estaba jugando, pero los técnicos me llamaban igual", indicó.

Y agregó: "Un recambio debe ser natural. Siempre he dicho que a un Gary, a un Alexis, a un Bravo, a un Vidal, a un Charles hay que aprovecharlos al máximo. Una selección como esta no se repetirá. Veo que hay buenos jugadores pero no debe ser fácil para ellos. Todo a su tiempo. El recambio tiene que darse de a poco".

Finalmente, pidió el retorno de Jorge Valdivia y Jean Beausejour. “Esas decisiones las ve el profesor, pero yo a Valdivia lo llevo siempre. Es un jugador extraordinario y un gran amigo. La decisión de Jean (retiro de la Selección) la respeto, pero creo que debe darle una vuelta, porque lo vamos a necesitar. No es fácil jugar en la Selección, ni jugar con y a la altura. Las clasificatorias son diferentes”, cerró.