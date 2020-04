González Pirez, Funes Mori y los extranjeros imposibles para la Selección mexicana

O vivían fuera del país, o ni tenían familiares mexicano o ya habían jugado en menores para otro representativo.

Varios son los jugadores que han alzado la mano por voluntad propia para la Selección mexicana o, también, existen los casos de aquellos que se les postuló por sus propios méritos deportivos. Las dos opciones son igual de válidas; sin embargo hay ocasiones en las que se les imagina con la playera verde, blanca y roja pero sin posibilidad real alguna.

Por esto último nos referimos a aquellos elementos extranjeros que no reúnen los requisitos para representar al Tri. Y ni siquiera hablamos de estipulaciones como un nivel alto o que aporten algo distinto que no se encuentra en demás mexicanos. No, simplemente aludimos a los legales.

Es decir, en y en el mundo, no cualquiera puede representar a otro país que no sea el suyo. Antes sí hubo casos como los de Luis Monti —subcampeón con en 1930 y monarca con en 1934—, Alfredo di Stéfano (internacional con la Albiceleste y ) o, más recientemente, el de Dejan Stankovic, quien jugó tres Mundiales con tres países distintos por razones políticas (Yugoslavia en 1998, y Montenegro en 2006 y Serbia en 2010).

No obstante, el reglamento de la FIFA cambió a partir del 2008. Ya existen ciertos candados para evitar que equipos sin tradición futbolística naturalizaran a foráneos a diestra y siniestra. Según los Artículos 5 y 8 del Estatuto del órgano rector se precisa de un pasaporte que lo acredite como ciudadano del nuevo territorio, al menos 5 años ininterrumpidos viviendo ahí y no haber disputado minutos en certámenes oficiales de cualquier categoría con otra asociación.

A pesar de ello, en nuestro país sumamos numerosos expedientes de defensas, volantes o delanteros a los que candidatearon erróneamente. En Goal los recordamos a continuación.

LEANDRO GONZÁLEZ PÍREZ

El último en integrarse a la lista. "Lo pensaría si me dan los papeles y veo que no tengo chances en mi país. Escuché algunas cosas, pero no me llegó ninguna propuesta. A cada país al que voy lo trato con el mayor de los respetos porque es lo que se merecen”, explicó a TNT Sports.

Para empezar, el central, como otros coequiperos de aprovechando la cercanía de la frontera, radica en San Diego, California, . Punto número dos: vio acción en Copas del Mundo Sub 17 y Sub 20 con la Albiceleste en 2009 y 2011, respectivamente. No se diga más.

ROGELIO FUNES MORI

El ariete llegó a mediados del 2015 a México, por lo que ese no volvería un obstáculo. De hecho, próximamente recibirá la carta de naturalizado por residencia. La traba viene de que, en 2011, estuvo con Argentina en la Eliminatoria, un Sudamericano Sub 20, organizado por Conmebol y reconocido por FIFA.

Y la segunda acotación o excepción de la máxima autoridad balompédica no aplica para él: contar con la nacionalidad del segundo país en ese momento. Es decir, que fuese mexicano, algo que no ocurrió así porque no tenía familiares de nuestro país en ese entonces. Olvidémoslo por más '9' de garantías que sea.

RUBENS SAMBUEZA

Cuando Miguel Herrera tomó como bombero al Tricolor para salvarlo y colarlo al Mundial 2014 a través del repechaje contra Nueva Zelanda, el Piojo agarró a medio América y les puso el uniforme del combinado nacional. Incluso soñó con llevarse a Sambu, pero la FIFA se lo negó.

¿El argumento? Los 60 minutos con Argentina, versus Burkina Faso, en el duelo por el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Trinidad y Tobago 2011. En un intento desesperado, el surgido en River mandó una carta que tampoco escucharon los directitvos.

RAÚL BOBADILLA

En 2010, la Federación reveló que lo monitoreaba a la distancia mientras él se desempañaba en el Borussia Mönchengladbach. Luego resultó que no corría sangre mexicana por las venas de su madre, la supuesta versión del otrora director de la Comisión de Selecciones Nacionales, Néstor de la Torre.

"La verdad que estoy muy sorprendido con todo esto que está pasando porque no tengo idea de dónde lo sacan. Mi madre es argentina. Esto me sorprende mucho y a la vez me incomoda un poco", refutó él. En 2015, al oriundo de Formosa, Argentina, lo convocó por primera ocasión Ramón Díaz para integrar la Selección paraguaya. Con la Albirroja quedó en el cuarto puesto en la edición de .