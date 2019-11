González: “Las críticas me hacen más fuerte”

El entrenador del Xelajú dejó de lado las reprimendas de aficionados por los malos resultados deportivos.

Luego de la derrota con Sanarate, el entrenador del Xelajú Horacio González se mostró confiado que podrán revertir la crísis deportiva en la que se encuentran, misma que lo tiene constantemente criticado por un sector de la fanaticada.

“No me afecta lo exterior para nada, las críticas me hacen más fuerte, ojalá podamos llegar a buen puerto no para demostrar nada, sino porque esta institución merece estar dentro de la clasificación, lo merecemos todos en especial la afición”, consideró.

“El tema emocional es muy importante, no estoy derrotado, no estoy perdido, a pesar de las circunstancias las seguiré peleando para llegar a un buen lugar con los jugadores”, agregó.

Respecto a estar fuera de los puestos de clasificación, Horacio señaló que aún pelearán por meterse a la fase final.

“Mientras tengamos vida y posibilidades de clasificación la vamos a seguir peleando, dentro de los análisis que hacemos, hay cosas negativas y cosas positivas, pero en general soy positivo, todos trabajamos para estar arriba, a estas alturas no esperaba estar así pero así tocó y ahora hay que trabajar para buscar la clasificación”, puntualizó.