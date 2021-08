Sin goles no hay paraíso: Boca olvidó reforzar su mayor debilidad

El Xeneize igualó 0-0 ante Talleres y la situación ofensiva preocupa: no solo no convierte, sino que genera muy poco peligro.

Bajo cualquier otra circunstancia, un empate ante Talleres en Córdoba no sería un mal resultado: la T es un rival de peso que en el Mario Kempes siempre se hace fuerte. Sin embargo, las perspectivas de Boca son muy distintas y el 0-0 dejó las alarmas encendidas. La sequía ofensiva ya no es un problema pasajero, sino una realidad más que preocupante de cara a un nuevo Superclásico de eliminación directa.

El tanto de Agustín Obando ante Unión hace 15 días fue el último gol que celebró el conjunto de Miguel Ángel Russo y el único en lo que va de este semestre. Es cierto que le anularon dos ante Atlético Mineiro que bien podrían haber sido válidos, pero ambas jugadas pueden tomarse para profundizar sobre el déficit más grande que tiene el plantel: los delanteros. Y es que ante los brasileños, convirtieron Diego González, tras una serie de rebotes y errores en el área, y Marcelo Weigandt, luego de una equivocación del arquero.

Ramón Ábila, Mauro Zárate y Carlos Tevez dejaron la institución en el último mercado de pases. Entre los tres, marcaron 19 veces en la postpandemia. Para reemplazarlos, el Consejo de Fútbol incorporó a Nicolás Orsini y Norberto Briasco: buenos prospectos, pero que, en el corto plazo, difícilmente puedan resolver la dificultad del equipo. Para peor, el ex-Lanús se lesionó y la responsabilidad cayó sobre el ex-Huracán, que, claramente, no es centrodelantero.

Y he allí la cuestión: Boca juega sin '9' y le cuesta no solo marcar, sino también generar peligro. Quizás la jugada que mejor ilustre esta situación sea un desborde de Briasco que terminó en un centro para tres jugadores de Talleres que defendían su área. Con Sebastián Villa en abierto conflicto con la dirigencia, el Xeneize no tiene peso ofensivo y lo poco que genera surge a partir de sus volantes, como el tiro -centro- que dio en el travesaño del Pulpito o la buena presión del debutante Juan Ramírez que terminó en un infructuoso intento de pase a Cristian Pavón.

Ahora, se viene River y, quizás, será el primer choque entre ambos en el que la diferencia se hace evidente. Pero más allá de lo que suceda en la Copa Argentina, queda todo un campeonato por delante. Y la luz al final del túnel no está a la vista.