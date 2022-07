Goles del Atlético Nacional vs. Millonarios, por la Liga BetPlay 2022 II: resumen, videos, polémicas y estadísticas

El Verdolaga sigue su marcha en la Liga ante Millonarios para defender el campeonato.

No han sido los días más fáciles para Atlético Nacional, luego del título en Ibagué, tras la polémica decisión del club por no contar más con Gio Moreno que no dejó para nada conformes a los hinchas Verdolagas y que luego tuvo repercusiones en la cancha con un empate ante Cortuluá y una derrota ante Junior.

El equipo de Herrera volverá a la cancha del Atanasio Girardot para buscar la primera alegría del semestre nada menos que ante Millonarios, uno de sus más clásicos rivales, que tampoco ha ganado en el torneo y que viene con el objetivo de dar un gran golpe en Medellín.

Nal 🆚 Mil |⏱️| 93’ | 1-2 | Gooooooooooooooolllllllll del Verde, gol de Brahian Palacios.#MinutoAMinutoVerdolaga 🇳🇬🇳🇬 pic.twitter.com/PbMobhmC0D — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 17, 2022

52' ¡Y GOL Y GOL Y GOL Y GOOOOOOOOOOL! ¡CAE EL SEGUNDO TANTO AZUL EN EL ATANASIO! ¡LUIS CARLOS RUIIIIIIIZ!



🟢⚪️ 0 - 2 🔵⚪️ pic.twitter.com/6o1S4wlknR — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 17, 2022

16' ¡GOOOOOOOOOOOOOL AZUUUUUUUUUL! ¡GOOOOOOOL DEL 10! ¡GOL DE DANI RUUUUUIZ!



🟢⚪️ 0 - 1 🔵⚪️ pic.twitter.com/SwvRfsZj5W — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 16, 2022

¡Vamos todos unidos! ⚽️💙@WplayColombia presenta el historial y el grupo arbitral para el juego frente a Nacional. pic.twitter.com/LWXDMy4MAp — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 16, 2022

¡Por los 3 puntos azules! ¡Vamos Millonarios! ⚽️💙🔝



Así formará nuestro equipo en el Atanasio para enfrentar a Nacional. pic.twitter.com/GiryPzY01O — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 16, 2022

Así fue nuestra llegada al Atanasio. ¡VAMOS MILLONARIOS! ⚽️🏟🔵 pic.twitter.com/0wh8xdlW5j — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 16, 2022

