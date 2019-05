Godín: "No soy partidario de mirar el DNI o de los fines de ciclo"

El central se despide del Atlético con una entrevista en la que relata su salida del club y el crecimiento que han tenido en los años de Simeone

Diego Godín no solo ha sido un excelente central, también un capitán, un líder y un futbolista con un discurso mejor articulado que la media. Ahora se marcha del Atlético de Madrid, lo hace con homenajes y buenas palabras, pero en el fondo tiene una espina clavada. En una entrevista con el Club del Deportista repasa su tiempo en el club y su salida. No utiliza palabras gruesas, nunca lo hará, pero tampoco esconde no compartir los motivos de la decisión.

"Yo no soy partidario de poner una fecha de caducidad a algo ni de mirar los DNI, yo soy más de sensaciones y de momentos y mi experiencia, y lo que he vivido en mi selección y aquí en el Atlético", cuenta el defensa uruguayo. Tiene una explicación, la motivación dada para explicar su marcha es que el jugador tiene más de 30 años y el club tiene una política por la cual a los jugadores que han pasado esa frontera se les va renovando anualmente. Godín quería un contrato más largo y el acuerdo fue imposible.

"No es matemático, porque quites a este y pongas a este no va a funcionar. Lo que se genera en un vestuario es importante, las energías que se generan, con gente joven, con gente grande, con gente positiva que tire para adelante", relata Godín sobre lo que él entiende que es una fórmula de éxito en la que no todo vale. "No soy partidario de las cosas radicales y los fines de ciclo, y creo que los cambios se dan naturalmente, como se ha hecho aquí, hay muchísima gente joven con futuro y gente que queda con experiencia", continua.

Godín es parte de una época dorada para el Atlético, un tiempo que es importante por los resultados, pero por encima de eso está la transformación del club, un crecimiento dentro del fútbol europeo y una consolidación económica y social que ha llegado. "Hoy en día el es un equipo en el que cualquier jugador querría estar. Sus principales figuras, sus chicos jóvenes que vienen de la cantera quieren quedarse o no es la primera opción salir, que eso era muy frecuente, pasaba muchísimo. Hoy se ha generado esa base", explica.

El cambio se nota en los resultados, en el hecho de formar parte de la élite europea. "Los éxitos deportivos han llevado a que estemos posicionados entre los cuatro o cinco primeros equipos de Europa, hemos estado compitiendo con ese tipo rivales a los cuales hemos ganado y hemos perdido", recuerda Godín.

Pero va un poco más allá, ser un equipo comporta muchas cosas más, entre ellas la insatisfacción que pueden generar resultados que en otro tiempo serían éxitos "Antes no se hubiese hablado del fracaso de caer en cuartos de Champions, sin embargo hoy la gente lo siente como un fracaso. Cuando te acostumbras a ganar, cuando pierdes es difícil asumirlo, y para eso estamos nosotros, para asumirlo, ser autocríticos para que nos critiquen e intentar no salir del camino del éxito, que no es solo ganar, también es mantener la competitividad".

Todo esto sin esconder que el Atlético, futbolísticamente grande, sigue lejos en otros conceptos: "El Atlético ha crecido muchísimo, estamos lejos de ese tipo de equipos presupuestariamente, es la realidad, pero deportivamente no, estamos muy cerquita, tal es así que hemos jugado dos finales de Champions".

El evidente avance del club se debe, en buena parte, a la llegada de un entrenador que Godín recibió ya vestido de rojiblanco, el Cholo Simeone. Es la clave de bóveda del proyecto, pero a nadie se le escapa que, en condiciones normales, no será eterno. El uruguayo ve al club preparado para el shock que supondría su marcha: "Es natural que los jugadores pasemos y algún día que no esté Cholo Simeone, pero creo que el Atlético tiene un sustento para soportar este tipo de cambios. Hoy nadie se imagina el Atlético sin el Cholo, pero de aquí a dos tres, no sé, los años que siga aquí, va a seguir creciendo y va a haber una estructura que soporte ese cambio que va a ser para mi el más significativo", relata.

Agradecido por los homenajes y por lo que le ha tocado vivir, Godín se marcha, probablemente al Inter, donde intentará "seguir compitiendo, aportar desde la experiencia y desde lo positivo, sumar en el campo, competir e intentando ser un buen líder, un buen ejemplo y un buen compañero sin imponer nada".