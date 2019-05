Godín anuncia que deja el Atlético de Madrid después de 9 años

El jugador uruguayo dice entre lágrimas que se marcha de su club tras temporadas de éxitos y que siempre será aficionado atlético

Se marcha Diego Godín y con él se va un emblema para un club. Durante nueve temporadas el ha confiado el mando de su defensa al jugador uruguayo que ha respondido con nota. Por el camino, un palmarés notable en uno de los mejores tiempos históricos del club. Godín ha sumado una liga, una copa, dos Europa League, tres supercopas de Europa y una de . Además de todo eso, disputó dos finales de con el club.

Godín ha anunciado su marcha en una rueda de prensa en la que ha sido aplaudido por sus compañeros y cuerpo técnico, presentes en la sala de prensa. Estas son sus reflexiones más llamativas:

"Estoy un poquito nervioso, bastante más que ante un partido. Agradecer a todos, a la prensa, a los compañeros, los que están y los que no, y compañero son utileros, fisios, cuerpo técnico... A mi familia, a mis amigos y padres, me he llevado una sorpresa [rompe a llorar]. Qué complicado es esto"

"Los he citado porque obviamente son mis últimos dos partidos en el Atlético de Madrid. Quería comunicárselo yo, que lo oyesen de mi boca, por el cariño que tengo a este club y esta camiseta, porque soy un hincha más, por el respeto que le tengo a la afición. Para mí esto no ha sido solamente un club, para mí ha sido una familia. Ha sido mi casa, y es difícil despedirse de la casa de uno".

"Aquí estoy para agradecer tantos años bonitos, nunca me imaginé que llegaría este momento, por eso estoy nervioso. Han sido años maravillosos, he disfrutado muchísimo, he crecido como jugador, pero sobre todo he crecido como persona. Mis padres me han educado con los mejores valores y esos son los que he intentado transmitir tanto dentro como fuera de la cancha. De sacrificio, pero sobre todo de respeto, de respeto al rival, a la afición y a este maravilloso deporte"

"Me queda muchísimo por decir, podría estar hablando todo el día, pero es lo que quería comunicar. Para mí que estén todos los que compartieron conmigo el día a día significa... no se imaginan lo que se imaginan, he hecho las cosas creo bastante bien, en el vestuario y en la cancha, pero sobre todo afuera. Gracias, gracias a todos".

"Quería dar un mensaje por todos los años que vivimos, es duro, pero ayúdenme por favor".

"Yo vine a hablar de mis momentos bonitos, motivo de orgullo y vine a comunicar lo que tenía que comunicar, a agradecer a la afición y a los compañeros", dijo al ser preguntado por qué convenció a Griezmann y ahora él no se queda.

"Soy capitán de este equipo, hemos tenido mil conversaciones y no hemos llegado a un acuerdo y ya está. Se acaba una etapa, la más bonito de mi carrera deportiva y simplemente orgulloso de formar parte de esta etapa y de la historia grandísima de este club", comentó Godín al ser preguntado por su no renovación.

"Dolor por despedirme, pero con la cabeza muy alta de que me he entregado en cuerpo y alma a este club. Me voy con el orgullo al máximo y por supuesto que es público de que me he quedado porque lo he sentido aunque he tenido ofertas, y lo volvería a repetir una y mil veces. Soy un hincha más, el club hay que respetarlo. Hay que respetar al club, a la institución, sus normas y que el club siga creciendo y compitiendo, levantando títulos y dejándose el alma en el campo, que es lo que no te van a reprochar jamás", explicó cuando fue preguntado por las ofertas que ha tenido estos años para marcharse al extranjero por contratos más lucrativos.

"Sería hipócrita decir que no me he reunido, no lo hemos intentado, pero no hemos llegado a un acuerdo", zanjaba el central uruguayo.

"Es parte de la vida, hay que tomar decisiones, hay cambios, siempre hay cambios y son los que te hacen crecer, te hacen madurar y ver la vida de otra perspectiva. No me arrepiento de nada, por supuesto que no, es como si le preguntas a un hincha, me encantaría jugar aquí hasta los 40 años, pero eso es imposible", añadía poco después.

El artículo sigue a continuación

"El Atlético de Madrid es demasiado grande, tiene miles y miles de aficionados, muchísima gente que día a día se hace sentir y me ha demostradi su cariño día a día. Yo cuando era niño soñaba con jugar al fútbol, llegar a Europa, jugar con la selección, pero te puedo asegurar que no hay nada más lindo que llegar a un estadio y que la gente coree tu nombre, no hay premio noi cosa más linda que eso, y eso es lo que yo he sentido en este club, y estos últimos meses, más todavía. Eso no se logra tan fácilmente", enunció para remarcar la comunión con la grada justo antes de recibir en el escenario a su familia, presente en un día muy importante en la carrera de Godín.

Además de Godín, también habló el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo "Nadie mejor que tú para todos los jóvenes de cómo es derrochar cabeza y corazón. Has sido pieza clave y tus gestas, como aquel gol en el Camp Nou", comentó el mandatario. "Te has batido en mil batallas deportivas, has defendido la camiseta con el alma en cada encuentro y has portado con orgullo el brazalete de capitán. Por todo ello gracias de corazón, sabemos que seguirá tu carrera en otro club, pero vivirás nuestros partidos como el primero de los seguidores".

También anunció que el próximo domingo en el estadio se le dará una despedida especial.