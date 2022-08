Destacamos las mejores publicaciones de las redes sociales en el mundo del fútbol

Ya no se trata solo de la jornada. Los fanáticos anhelan entretenimiento futbolístico las 24 horas del día, los 7 días de la semana; en su bolsillo, en su pantalla y en sus oídos. Y los clubes de fútbol han escuchado. La calidad global de las cuentas de redes sociales ha crecido exponencialmente en los últimos años. Atrevido, socialmente importante, divertido, inteligente y justo en el espíritu de la época.

En todo el mundo, nuestro equipo de periodistas y creadores sociales comparte continuamente contenido de estos clubes en la red, destacando el increíble trabajo de los equipos sociales desde Brasil a Berlín, de Birmingham a Brisbane.

GOAL Social Superstars 2002 reconoce las publicaciones de estos clubes en Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook y más. Los que compartimos con nuestros amigos, familiares y ahora con ustedes, la base global de fans de GOAL.

Cada mes se someterá a votación una lista de cinco candidatos. Surgirá un ganador de grupo que competirá por el puesto número uno al final del año. Aquí están los primeras cinco destacados...

FLAMENGO Y SU GUIÑO A 'STRANGER THINGS'

Quién no habló de 'Stranger Things' en las últimas semanas? Netflix está de vuelta con una nueva temporada, con más demonios, misterio y nostalgia de los 80. Pero es Flamengo, uno de los gigantes de Sudamérica, el que ha dado la vuelta a las cosas utilizando la estética de 'Stranger Things' para anunciar uno de sus grandes fichajes de los últimos tiempos: Arturo Vidal.

POR QUÉ AMAMOS ESTO

Todos hemos enviado una combinación de cultura de calidad y fútbol desde una cuenta de memes de Instagram a nuestro chat grupal, pero ver a un club hacerlo es algo nuevo. El equipo de Río de Janeiro armó su propio guión y jugó con las realidades paralelas de la serie de Netflix.

En lugar de la canción ochentera de Kate Bush que batió récords en las plataformas musicales, se escucha el himno del Mengao. En lugar de Max o Dustin, ves al Rey Arturo con sus nuevos colores emergiendo (por razones que no podemos explicar) de un espeluznante reloj de pie.

Es extraño, es un poco kitsch, pero es 100% mejor que un apretón de manos estándar en los terrenos del club. Más de esto, por favor.

Salir de la Championship y entrar en la Premier League es difícil. Ascender a la Premier League después de una temporada de éxito en la segunda categoría y luego ser golpeado en casa y fuera cada semana es aún más difícil.

Ser relegado? Lo peor. Sin embargo, el Watford tomó su condición de club de yo-yo y la usó con un efecto brillante en un corto oportuno de Tik Tok.

POR QUÉ AMAMOS ESTO

Algunos clubes pueden poner en acción sus enormes departamentos de prensa, otros pueden comandar un equipo de medios completo que pondría celosos a los estudios, pero algunos tienen que ir más allá. El clip dura ocho segundos, pero lo dice todo. Comienza con un ritmo de salsa a todo volumen y nos vamos.

El jugador estrella Ismaila Sarr está siendo consolado bajo el título, "relegado, cara triste", y tú estás ahí con él, con los fans y la emoción de todos en el club.

¡Pero espera! No hay tiempo para estar triste. Cortamos a Sarr bailando frente a un fondo verde. La leyenda es "winning more games next season, happy face (ganar más partidos la próxima temporada, cara feliz)”. Todo es genial, transmite todos los sentimientos del fútbol en menos de 10 segundos, y la guinda es la leyenda “press F to pay respects (apreta F para demostrar tus respetos)". Meme reconoce a meme.

El fichaje de Diego Godín por Vélez Sarsfield en junio de 2022 fue un gran golpe para el equipo del barrio de Liniers de Buenos Aires. Un contrato es una cosa, pero acertar con el video del anuncio es otra y nada menos que con Bizarrap, una de las estrellas musicales más grandes de América Latina y, por supuesto, un gran fanático de Vélez.

Con el biza reproduciendo una pista nueva en los parlantes de su estudio, el ritmo se interrumpe con una llamada telefónica que confirma la llegada de Godin. "¿Viniendo? ¿Confirmado? ¡Uh, me estoy volviendo loco!”.

POR QUÉ AMAMOS ESTO

Después de ganar la Copa Libertadores en 1994, Vélez venció al icónico AC Milan de la Champions League de Fabio Capello en la final de la Copa Intercontinental en Japón ese mismo año.

Pero a pesar del relativo éxito, ciertamente no es uno de los clubes más grandes de Argentina en términos económicos, y tener un hincha famoso en Bizarrap para subir el volumen de la llegada de uno de los medios centrales más icónicos de los últimos 15 años fue un enorme declaración de intenciones.

Es una forma que engancha y golpea en lo popular, divertida y también ingeniosa de estrenar un nuevo ritmo.

AS ROMA APROVECHA SU ALCANCE GLOBAL PARA UN BUEN USO

Durante años, AS Roma ha utilizado grandes momentos como las revelaciones en los fichajes para resaltar y crear conciencia en la búsqueda de niños desaparecidos en todo el mundo. Y, cuando Paulo Dybala firmó en el verano de 2022, el contraste entre él sonriendo con su nueva camiseta puesta a la izquierda del video, y los rostros de los jóvenes desaparecidos a la derecha, comunicaron un mensaje muy poderoso.

POR QUÉ AMAMOS ESTO

La AS Roma le ha dado la vuelta al tradicional video de firma: su director de estrategia, Paul Rogers, instigó la campaña del Niño Desaparecido en 2019. La campaña del club de la Serie A ahora ha ayudado a encontrar a 12 niños desaparecidos desde que comenzó, y el año pasado, el delantero Eldor Shomurodov reveló que “ Es difícil explicar la felicidad de haber contribuido de alguna manera a la búsqueda de uno de estos niños” después de que su video de anuncio de transferencia ayudara a localizar a una niña polaca desaparecida. La campaña de AS Roma muestra cómo el fútbol tiene el poder de cambiar vidas de verdad.

AL-ITTIHAD Y SU JEROGLÍFICO PSICODÉLICO

¿Tigres animados en 3D deambulando por lo que parece ser un palacio fuertemente custodiado cerca de las pirámides de Giza? ¿Un televisor colgante extraño y desconcertante, antiguo y moderno a la vez, que muestra los mejores momentos del fútbol?

¿Una gran caída de ritmo después de las palabras "ESTE ES EL FUTURO" que nos lleva al medio de un estadio repleto? El anuncio en video de Al-Ittihad para anunciar el fichaje del centrocampista egipcio Tarek Hamed es una obra maestra moderna. Proyéctenlo en el Louvre.

En general, no ves mucha animación en el fútbol, y cuando es tan psicodélico y simplemente extraño como esto, se destaca aún más entre la multitud.

La animación es extraña, una mezcla entre Goldeneye en el N64 y jeroglíficos reales, y la música te pone ansioso, emocionado y luego quieres ir a bailar.

Tarek Hamed había jugado más de 200 partidos con el Zamalek antes de este traspaso al Al-Ittihad, y anunciarlo como faraón es una muy buena manera de recibir la bienvenida a un nuevo club.