Giuseppe Marotta: "Hubo un poco de audacia por parte de los agentes de Alexis y Dzeko"

El CEO del Inter descartó un posible trueque entre el chileno y el delantero de la Roma. "Las negociaciones terminaron antes de que comenzaran".

Hace unos días generó ruido un rumor surgido desde Italia, en el que se adelantaba una posible partida de Alexis Sánchez del Inter de Milán al cierre del mercado de fichajes en Europa. Sky Sport aseguró que el atacante chileno partiría a la Roma en un trueque por el delantero Edin Dzeko, lo que no se concretó.

Al respecto, Giuseppe Marotta, director deportivo de los Nerazzurri, entregó la postura del club y descartó la salida del Niño Maravilla. "Los agentes han sido un poco audaces al impulsar las negociaciones sin hablar con los propietarios. Las negociaciones terminaron efectivamente antes de que comenzaran", señaló a los micrófonos de DAZN.

En la misma línea, el CEO adelantó que "esta es la plantilla que tendremos hasta el final de la temporada (...) si hay algunos jugadores que están descontentos y quieren encontrar otros clubes, no es correcto retenerlos, pero no tenemos ninguna de esas situaciones". Mientras que en entrevista con Sportitalia recalcó que "hubo un poco de audacia por parte de los agentes de los dos jugadores (...) confirmo hoy que no habrá entradas ni salidas y podemos contar con un grupo importante", cerró.

De este modo, el máximo artillero de La Roja -que el pasado sábado aportó una asistencia en la goleada de los lombardos al Benevento- seguirá ligado al conjunto de Milán en el objetivo de lograr el Scudetto y la Coppa Italia: este martes de miden ante la Juventus por el partido de ida de la semifinal de la competencia.