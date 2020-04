La confesión de Gio Simeone sobre el River - Boca de la Sudamericana: "Veían una media azul y le pegaban"

El delantero recordó el Superclásico en semifinales y cómo se sintió identificado con la manera de jugar de Ponzio y Vangioni.

Mucho se habló en el último tiempo sobre cómo el River de Gallardo había adoptado cierto estilo para hacerse dueño de América. De lado el paladar negro histórico, el Muñeco, especialmente entre 2014 y 2015, decidió hacer un equipo que primero se haga fuerte atrás, con personalidad. Le dio una identidad que. en cierto punto, la terminó confirmando con los títulos. Y quien se refirió a ello fue Gio Simeone.

El delantero de recordó su paso por el Millonario y en particular la serie de semifinales ante Boca, por la , en 2014: "Ni yo me lo esperaba. Mora no se presentó al entrenamiento y Gallardo me dijo que iba a jugar. Nunca había jugado en la Bombonera y en dos noches no dormí, la verdad es que estaba re cagado. Por suerte empatamos y el otro partido lo ganamos".

Pero más allá del triunfo, el hijo del Cholo rememoró la manera de jugar de dos de los referentes: Leonardo Ponzio y Lionel Vangioni. "Le pegaban a todo, veían una media de color azul y le pegaban. A mí me encantaba, por la personalidad y con lo que me gusta la pelea, el luchar, me encantaba, me sentía en mi salsa. Ponzio le pegó terrible patada a uno y le grité '¡bien!', eso te sube la adrenalina", destacó.