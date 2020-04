Giménez no jugará nunca en The Strongest

El portero paraguayo pelea cada día con la hinchada y dirigencia del Tigre, por eso aseguró que nunca jugaría en ese club.

El portero paraguayo Arnaldo Giménez aseguró que “nunca jugaría en The Strongest” por las diferencias que tiene con el club atigrado al que cada día insulta mediante sus redes sociales.

Giménez está en dura batalla contra la hinchada atigrada, cada día se atacan de uno y otro bando mediante las redes sociales y cuando se le preguntó si alguna vez iría a ese club, él respondió que nunca lo haría.

El artículo sigue a continuación

“El único equipo en el que no jugaría en este país es en el Tigre, así que sigan insistiendo, que sigan llamando y que me digan lo que quieran porque ahora me bajan la caña, pero cuando termina el torneo quieren contratarme”, dijo Giménez en alusión a un interés que hubo por él hace un tiempo atrás.

Más equipos

“Muchas veces me llamaron, una vez termina el torneo me llaman, hace poco antes que empiece este torneo se comunicaron conmigo, pero cualquier cosa que quieran hablar tienen que hacerlo con Wilstermann, pero yo estoy feliz en Wilster, esta es mi casa”, agregó el portero.

Giménez es considerado uno de los mejores porteros en , pero también uno de los que mayor polémica hace.