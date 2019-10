Gignac, sin filtro: "Boca me encanta y quería mi revancha contra River, pero no podía irme de Tigres"

El delantero francés contó por qué rechazó la propuesta que le hizo el Xeneize para jugar la Copa Libertadores y prefirió quedarse en México.

André-Pierre Gignac, delantero francés de Tigres, rompió el silencio y por primera vez explicó los motivos por los que no aceptó la oferta que le hizo Boca para jugar la 2019.

"Nunca me quise ir, recibí ofertas increíbles, ni yo lo pensaba en mi vida. La de Boca fue muy en serio, pero no quería faltarle el respeto a Boca porque es un gran club y me encanta'', señaló el atacante de 33 años, en declaraciones a Grupo Reforma.

En la misma línea, explicó que uno de los objetivos que lo motivó a permanecer en era transformarse en el goleador histórico de Tigres. "No había marcado mi gol 105 y anteriormente dije varias veces que me quería retirar en Tigres. Y cómo le decía a la gente y al club que tenía una oportunidad de ganar la Libertadores, de tener una revancha contra River, mía y de Boca", indicó, en referencia a la final del 2015 que perdió frente al Millonario, y agregó: "Pero no soy un traidor, no puedo hacer eso, era una falta de respeto para los aficionados''.

🗣 André-Pierre Gignac habló de Boca y contó por qué decidió rechazar la oferta para jugar en el Xeneize: pic.twitter.com/otXuOVIDt1 — Fulbazo (@Fulbazo) October 29, 2019

"No lo hago por mi imagen, pero lo hago por mi palabra.No les voy a mentir,pero no podía irme sin anotar ese gol del récord y mintiéndole a la gente", concluyó el galo.