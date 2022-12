Ghana 0-2 Uruguay en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Salir a defenderse contra Portugal le costó demasiado caro a Uruguay, que llegó hasta el último partido del Grupo H del Mundial Qatar 2022 con un punto y ningún gol concretado hasta el momento. Por lo mismo, superar a una siempre dura Ghana en Al Wakrah por 2-0 no le bastó para sortear la primera fase y el premio queda en manos de Son y compañía, que empató a cero con la Celeste en un juego con un remate a puerta en 90 minutos. El elenco sudamericano se defendió tanto y no entendió que contaba con gente como Giorgian De Arrascaeta, que a los lusos los dañó con el reloj pidiendo S.O.S., y contra los africanos descansó en el finiquito tempranero del '10' y removiendo a cada titular aquel refresco desde el banco estuvo muy por lejos del nivel titular.

Las Estrellas Negras de Otto Addo se sacaron de encima a Corea del Sur tras perder ajustadamente con los europeos, pero les pegó tan fuerte el penal atajado por Sergio Rochet, la otra figura de la noche, que se cayeron sus posibilidades por completo y de segundos pasaron a ser los cuartos. En el Education City, con Paulo Bento en tribuna por encontrarse expulsado, remontó el asiático contra unos lusos mixtos y sobrados de confianza, y Uruguay se quedó afuera por hacer tan pocos goles. Cavani no metió ninguno en la Copa del Mundo. Lo más seguro es que en su última. Luis Suárez tampoco. Maxi Gómez menos, y la lista es larga: De la Cruz, Valverde, Darwin, Pellistri. Solo apareció De Arrascaeta en el juego final, con gambeta, voleo, precisión y calidad. Estaban las armas. Lo recordó tan tarde Diego Alonso.

100' De la Cruz remató el tiro libre a las manos de Ati-Zigi y terminó el encuentro. Tanto Ghana como Uruguay quedaron eliminados en la fase de grupos.

96' Cavani centró para un Coates que punteó con la derecha completamente afuera. Lo busca por todos lados la Celeste.

95' ¡ATI-ZIGI! Enorme derechazo de Maxi Gómez al tiro de esquina. Iba dentro, se lanzó lo suficiente el meta.

92' El árbitro Siebert ni ve la imagen: ¿era penal de Alidu a Cavani?

📸 - Cavani goes down, no penalty given. pic.twitter.com/37Uc76uWQm