Getafe, el club que no termina por sonreírle a los mexicanos

José Juan Macías llega con la misión de poner fin a la 'maldición' de los mexicanos en el club de la capital española.

El lugar común reza que cada traspaso a Europa debe ser celebrado, casi automáticamente, por todos los mexicanos. Pero entonces, cuando se revisan las historias que no terminaron de la mejor manera, la ecuación cambia un poco. Porque hay equipos que, de solo pronunciarlos, evocan situaciones que generan desconfianza entre todos.

Ese es el caso del Getafe. Y es que aunque ningún mexicano ha tenido la oportunidad de debutar con el cuadro azulón en La Liga, lo cierto es que José Juan Macías no es el primer futbolista de la Liga MX que se roba la atención en la capital española. Ya existen un par de atencedentes al respecto y al menos por ahora, todos son negativos.

Todo comenzó luego del Mundial Alemania 2006, cuando Oswaldo Sánchez tuvo una extraordinaria actuación con la Selección mexicana. El guardameta tenía cerrada su llegada a España, pero todo cambió de un momento a otro cuando el Getafe, sin dar explicaciones, finalmente se decantó por la opción del argentino Roberto Abbondanzieri.

Desde Guadalajara se reveló que había un acuerdo verbal entre las partes involucradas, pero que el Getafe utilizó las negociaciones con Sánchez para bajar los costos del traspaso de Abbondanzieri. Oswaldo se quedó en Chivas y posteriormente pasó a Santos Laguna, quedándose sin la opción de probar suerte en el Viejo Continente.

El segundo antecedente es el de Oswaldo Alanís. Tras conquistar la Concachampions 2018 con la playera de Chivas, el defensa dio el salto a Europa para sumarse a las filas del Getafe. Y aunque su fichaje sí se concretó, lo cierto es que fue el principio de una serie de complicaciones que provocaron su salida tan solo unas semanas después.

José Bordalás acababa de llegar al banquillo del Getafe y desde muy temprano le hizo saber a Alanís que no entraba en sus planes. Luego de varias semanas entrenando con el equipo, el club hizo oficial la salida del central mexicano. "No es el jugador que nosotros buscamos. No queremos perjudicarle porque es un gran futbolista", dijo el DT al respecto.

Ahora llega el turno de Macías. Con tan solo 21 años, el delantero está a un paso de cerrar su incorporación al equipo español y tiene la responsabilidad de poner fin a la 'maldición' de los mexicanos en el Getafe. El camino no es sencillo, pero tan solo tiene que recuperar esa versión que tuvo en León y por la cual insistieron tanto en ficharle.