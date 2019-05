Getafe es un barrio de la antigua Esparta

De la era de Las Margaritas a la época del Coliseum Alfonso Pérez, los aficionados del siguen viviendo su particular sueño. El de un equipo que ha pasado de ser un sentimiento local casi de vecindario hasta ser un club de elite en . El modelo económico ejemplar del club y su solvencia deportiva con plantillas que rinden a pesar de la austeridad reinante en la entidad, sostienen un equipo que no para de progresar. Sus páginas más brillantes están ahí: su luchado ascenso, después su permanencia constante en Primera, sus dos finales de , sus aventuras en Europa – aquel choque eléctrico con el Bayern del maldito Luca Toni- y ahora, su pelea por lograr un billete para la próxima Champions, ocupando la cuarta plaza del campeonato. Vivir para ver. Ni los más optimistas del lugar habrían firmado una temporada tan perfecta en cuanto a planificación, rendimiento y trabajo.

Con un presupuesto de los más modestos de Primera (51 millones de euros) y a pesar de su liviana masa salarial (38 “kilos”), el Getafe está completando un curso apoteósico. Bordalás ha impreso un carácter combativo, disciplinado y aguerrido. Ya lo hizo en el , en el y en el . En todas esas etapas, con éxito. Pero nunca, con una racha tan espectacular y una hoja de servicios como la que está completando con este Getafe de campanillas. David Soria está dejando claro que es uno de los porteros con más futuro del país; Damián Suárez, Cabrera, Antunes u Olivera están rindiendo a satisfacción en la retaguardia, donde Djené – que tiene ofertas de casi 30 millones de euros y una cláusula de 40- es el “jefe” de la zaga; Arambarri, Portillo o Maskimovic sostienen el centro del campo con empaque; y arriba, en vanguardia, Getafe sueña gracias a tres solistas que se sacrifican por el equipo y le hacen aún mejor, con gente como Ángel – pretendido por varios clubes para la próxima temporada- y la dupla formada por Jaime Mata y Jorge Molina – 37 años-, que han explotado una racha goleadora que les lleva a ser candidatos al Trofeo Zarra al máximo goleador nacional del torneo. Los tres llegaron a coste cero. Y si se van, dejarán un dineral en tesorería.

Este Getafe es un estado de ánimo. Un grupo rocoso y firme. Un equipo que sabe competir, rascar, jugar y vencer. Que se adapta a cualquier escenario. Que sabe ser valiente cuanto toca, que sabe nadar y guardar la ropa. Que domina el “otro” fútbol. Y cuyo secreto consiste en pelear en base a una idea casi fanática: todo el talento individual está al servicio del colectivo. Tipos que, como los espartanos, forman una sola e impenetrable unidad. Al mando, un entrenador con ardor guerrero; y en el frente, una tropa dispuesta a defender cada balón como si fuera una trinchera de Las Termópilas. A base de sudor, insistencia y organización, el Getafe es un dolor de muelas para el rival más cualificado. Una sesión doble en la silla del dentista. Es incómodo, áspero y complicado. No es un concurso de estética, pero sí un equipo programado para cualquier escaramuza. Y con más o menos preciosismo con la pelota, se maneja en el oficio de las armas: su estilo es ganar. Y miren por donde, gana. De hecho, lo hace tan a menudo, que ya no es noticia. Mérito descomunal para un equipo de presupuesto enano y ambición gigante.

Pepe Bordalás, artífice de este equipo de autor, está llamando a las puertas del milagro, ya que está cerca de clasificarse para la Champions con un presupuesto bajísimo en la categoría, aún no ha renovado. Su método está cuajando en el Coliseum: charlas motivacionales, obsesión con la dieta, permanentes retoques tácticos y un fenomenal uso de los recursos de la plantilla son los grandes secretos de su éxito. Al entrenador, con contrato hasta 2020, no le faltan ofertas de equipos de gran nivel. Su cláusula tampoco sería un impedimento. Es de 1,5 millones de euros. Y el presidente, Ángel Torres, durante años partícipe de la buena marcha del Getafe, instalado plenamente en Primera, es consciente y sigue peleando por lograr renovarle. Eso sí, Bordalás, aún no quiere escuchar nada de ofertas y espera hacer realidad el milagro que sería ver, por primera vez en toda su historia, al modesto “Geta” en Liga de Campeones. Increíble, pero cierto. Bordalás ha convertido Getafe en un barrio de Esparta. Y tiene la Champions a tiro de piedra.

Rubén Uría