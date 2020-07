Gerardo Martino: "Arturo Vidal es el corazón del Barcelona"

El exDT del cuadro catalán destacó el aporte del chileno. "Particularmente tengo una debilidad por él", dijo. También comentó el presente de Alexis.

Arturo Vidal sigue sumando elogios por su buen rendimiento defendiendo al . Esta vez fue el turno del extécnico del cuadro catalán, Gerardo Martino, quien lo definió como el "corazón" del equipo y, además, reveló su debilidad por el ex Bayern Munich.

"Particularmente tengo una debilidad por Vidal, si hubiese podido lo hubiera llevado al Barcelona cuando lo dirigí (temporada 2013-2014). Yo me preguntaría, si en los últimos años tras las salidas de Xavi e Iniesta, el ADN del Barcelona se sigue representando tan fielmente. Yo soy de la idea de que el Barcelona debe tener otra alternativa de futbolistas", sostuvo en el programa Todos Somos Técnicos del CDF.

Y en la misma línea, agregó que "hoy por hoy, lo veo a Vidal como el corazón del equipo, por lo que se entrega, pero además la jerarquía para trabajar, llegar al área y al gol. Lo veo recuperándose del año pasado, que no fue bueno (...) Este ha sido un gran año para Arturo e indudablemente podría permanecer en Barcelona", lanzó el ex entrenador de , quien disputó ante La Roja las finales de las Copas América de 2015 y 2016 y en la actualidad dirige a .

Por otra parte, el rosarino comentó el presente de Alexis Sánchez a quien conoce de su paso por 'Can Barça'. "Está mucho mejor ahora que en . Todavía sin el nivel de Barcelona, yo lo tuve en un nivel altísimo. Pero me parece que ha encontrado un buen lugar en el Inter, está teniendo minutos. Incluso está jugando a la par de Lukaku y Lautaro. Estamos comenzando a ver, otra vez, la mejor versión de Alexis", indicó.

Finalmente, se refirió a los rumores que lo dieron como opción para dirigir a La Roja antes de la llegada de Reinaldo Rueda. "No sé qué tan cerca estuve. No recuerdo cuándo fue ni cuánta certeza hubo ni cuanta seriedad. Pero hubo en alguna oportunidad gente que me ha consultado. Será porque yo siempre fui elogioso de la camada que tuvo el fútbol chileno", cerró.