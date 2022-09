Gerard Piqué quedará libre si no juega el 35% de partidos esta temporada

En octubre de 2020, el FC Barcelona anunciaba la renovación de Gerard Piqué. El central catalán se vinculaba con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Sin embargo, esa ampliación se vinculaba a que disputase un determinado número de partidos en las temporadas 2022-23 y 2023-24. Aunque cabe suponer que club y jugador habrán resuelto otro tipo de acuerdos y cláusulas en ese contrato, ambas partes acordaban que, en caso de no alcanzar un número de partidos convenidos, Piqué podría abandonar el club en junio de 2023.

Piqué, libre si no disputa el 35% de partidos con el Barça

De hecho, según publica "Mundo Deportivo", Gerard Piqué quedaría libre automáticamente en junio de 2023 si juega menos del 35% de partidos oficiales con el FC Barcelona en la presente temporada. Una cifra que ahora mismo tiene bastante complicado alcanzar. Entre otras cosas, porque en lo que va de temporada, Piqué apenas ha sido titular en un partido oficial, frente al Cádiz en Liga, siendo el vigésimo jugador del equipo en el ránking de minutos jugados de toda la plantilla de Xavi Hernández. Y ya se habla del interés del club culé en Iñigo Martínez, central del Athletic, siempre que salga Piqué.

El contraste entre la situación de Piqué y Griezmann

La situación de esos partidos que debe disputar Piqué -que en varias ocasiones ha explicado que no será un problema para el club y que si hace falta dará un paso al costado-, contrasta con la de Antoine Griezmann. Mientras algunos ejecutivos del club azulgrana exigen que el Atlético abone los 40 millones de la opción de compra y se critica la postura del club madrileño de remitirse al contrato y no alinearle hasta el minuto 63, no se ve con malos ojos que Piqué termine la presente temporada sin alcanzar el 35% de partidos jugados en los que esté disponible. Si eso se produjera, el Barça se ahorraría uno de los salarios más altos de la plantilla y eso le permitiría ahorrar masa salarial, uno de los objetivos de la cúpula del club. Está por ver qué número de partidos acaba jugando Griezmann con el Atlético y qué número de partidos disputará Piqué con el Barça. Lo que sí parece claro es que Antoine es indiscutible para Simeone y que, por el contrario, Piqué es una pieza prescindible ahora mismo para Xavi Hernández.

El contrato de Piqué, según "El Mundo"

Según ha publicado el diario "El Mundo" en referencia al contrato de Gerard Piqué con el FC Barcelona, el defensa se garantizaba 142 millones de euros brutos durante las cinco temporadas de vigencia de ese contrato, según lo que publica el diario y que cifra sus ingresos en el club culé en 28,4 millones brutos por temporada, que podrían aumentar si se cumplían algunos objetivos. "El Mundo" relata que Piqué pidió a Bartomeu ser el central mejor pagado del mundo. GOAL desconoce si esas condiciones económicas se han visto reducidas en la actualidad, tras las conversaciones mantenidas con el actual presidente, Joan Laporta.