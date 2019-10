Gerard Piqué no le cierra las puertas a los Juegos Olímpicos

Ante la iniciativa de Sergio Ramos por ser parte del seleccionado en Tokyo, el central catalán también ha mostrado interés de ser parte.

En diálogo con Cadena SER, el internacional español ha dejado la puerta abierta para integrar el seleccionado que representará al país en los de Tokyo 2020.

Consultado sobre esa posibilidad, la misma que se planteó su compañero en la selección, Sergio Ramos, Piqué contestó: "Nunca se sabe, nunca se sabe".

Y es que una dupla con Ramos representaría una base importante para aspirar a la medalla de oro, con dos titanes de enorme experiencia.

"En la vida no se tiene que descartar nada", aseguró, continuando con una risa al ser preguntado si ya habló con el central del . "Yo nunca he descartado nada en la vida. Puede pasar. ¿Por qué no?".

"No me gusta cerrarle las puertas a nada", sentenció.