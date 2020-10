Gerard Piqué: "Es una barbaridad que el club se haya gastado dinero en criticarnos"

El recién renovado capitán del Barcelona ha roto su silencio en una entrevista en 'La Vanguardia'

Gerard Piqué, uno de los cuatro capitanes del FC , ha roto su silencio en una entrevista en 'La Vanguardia' tras la innumerables polémicas que han sacudido al Barcelona en los últimos meses.Piqué, que ha accedido a la petición de la directiva de adecuar su salario, acaba de renovar su contrato, que tendrá ahora una cláusula de 500 millones de euros y que le permitirá seguir de azulgrana hasta los 37 años, ha repasado la actualidad azulgrana.

Sobre su relación con el presidente Josep María Bartomeu ha comentado: " Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad... Le pedí explicaciones y lo que me dijo es "Gerard, yo no lo sabía". Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club", aseguró.

Acerca de la figura de Masferrer, Piqué explica: "Eso me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es doloroso? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Pues no. Mi relación con el presidente puede ser cordial pero hay cosas que quedan", insiste.

Sobre la adecuación salarial que está defendiendo el club y exige a la plantilla, Piqué se posiciona: "Como capitán defiendo los intereses del equipo y tomo la decisión de firmarlo. Y aquí somos un vestuario unido. Después dicen que el vestuario se ha roto y no sé que más. Lo hicieron cuando muchos jugadores estaban con sus selecciones, metiéndonos en el mismo saco con todos los trabajadores. A título personal cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club. Otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho. Ahí, la verdad, estoy en total desacuerdo", sentencia.

El artículo sigue a continuación

Acerca de su polémica renovación, el defensa asevera: "El club me comunica, a mí y a otros jugadores, que debido a la pandemia el club sufrirá mucho económicamente y en esa tesitura el Barça está por encima de cualquier persona. El Barça me lo ha dado todo, así que me pongo a su disposición. Me dicen que todo el dinero al que pueda renunciar este año será cobrado en un futuro. Hacemos números y propongo una cantidad", explica.

Preguntado por Lionel Messi y el burofax que envió a los servicios jurídicos del club porque quería irse del Barça, Piqué comentó: "¿Messi? Yo como presidente habría actuado diferente. Le pedí a Leo que aguantara. No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal. Recuerdo uno: "Leo, es un año, y luego viene gente nueva...". Después continuó explicando "yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios", asevera.

Por último, sobre el durísimo 2-8 del Bayern, Piqué dice: "Hay que hacer autocrítica. Cuando pierdes contra el Bayern de ese modo es porque has desatendido la rutina. Esto no llega de un día para otro. Tocamos fondo con el 2-8 y teníamos que hacer un reset todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible", asegura.