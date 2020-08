Gatusso: “Lozano ha empezado a hacer lo que le pedíamos”

El entrenador habló sobre la evolución de Chucky con el cuadro napolitano.

Genaro Gatusso, director técnico del , consideró que Hirving Lozano ha tenido actividad debido a que ha hecho caso a las recomendaciones del cuerpo técnico, aún con la incógnita sobre si será titular o no frente al .

"Sobre Lozano, no ha cambiado nada. Después de la cuarentena ha trabajado duro y ha empezado a hacer lo que yo y mi staff estuvimos pidiéndole y empezó a jugar más”, mencionó en conferencia de prensa.

Gatusso no tiene conflicto con Lozano, más sí con el funcionamiento como va a trabajar al equipo.

“Es un jugador diferente de los demás delanteros que tenemos, le gusta atacar espacios con el balón, va siempre en búsqueda del uno contra uno y puede hacer la diferencia. El problema no es Lozano, sino como queremos hacer jugar al equipo en este momento", expresó.

La titularidad de Chucky dependerá de la evolución de Lorenzo Insigne, única duda del timonel para el partido de la máxima competencia de clubes en Europa.

"Lorenzo ha entrenado al 50% pero junto al equipo. Quiero que mañana me diga de su boca que se va a sentir al 100%, será una decisión suya pero si no estará en la mejor condición, no saldrá a la cancha desde el primer minuto", señaló.