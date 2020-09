Gattuso: "Ahora Lozano cuando tira no se cae al suelo como un niño"

El técnico del Napoli está gratamente sorprendido con la evolución del delantero mexicano.

Chucky Lozano tuvo su mejor noche en el futbol italiano, marcando un doblete en la victoria 6-0 del sobre . Y es que aunque es muy pronto para afirmarlo, es una realidad que la inercia del mexicano con los Gli Azzurri parece dar un giro de 180 grados.

Al finalizar el partido, Genaro Gattuso tuvo unas extrañas palabras de elogio para el atacante oriundo de la Ciudad de . Rhino destacó su evolución, asegurando que conocía su potencial por lo que había mostrado en .

"A Lozano no le estoy regalando nada. Tiene fuerza en las piernas, ahora cuando tira no se cae al suelo como un niño. No tenía nada contra Lozano, conocía muy bien su versión del . Atacaba sistemáticamente la línea. El año pasado 'no estaba' aún´", aseguró.

Vale la pena recordar que este es el segundo partido consecutivo en el que Lozano Bahena arranca como titular, respondiéndole a su estratega con goles y buen desempeño. El próximo domingo visitarán la cancha de la , en uno de los compromisos más atractivos de la semana.