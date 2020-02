Gattuso elogia a Setién: "Veo un Barça que hace años no veía, han renacido con él"

El entrenador del Napoli habla sobre Setién antes del duelo de Champions ante el Barcelona

Genaro Gattuso, genio y figura del fútbol italiano y ahora en el banquillo del , se deshizo en elogios sobre su homóogo en el banco rival, Quique Setién.

" Con Setién estoy volviendo a ver un que en los últimos años no se veía . Siempre buscan recuperar el balón nada más perderlo", afirmó el técnico.

Continuó sus piropos afirmando que "ellos tienen un gran conjunto y han renacido con Setién" para acabar señalando que "queremos hacer un buen partido y va a ser complicado".

La 'jaula' a Messi

El entrenador del Napoli, habla sobre la supuesta “jaula” que preparan para encerrar a Messi. “No solo es él, tendremos que tener un gran juego a nivel colectivo” . Afirma que “para mí es el mejor jugador por la forma en que ha vivido su carrera, un ejemplo para el fútbol mundial: nunca una palabra fuera de lugar, perfecto”.

Explica que “Maradona es el dios del fútbol, ​​lo vi en video y en DVD, pero nunca en vivo . Todavía sé qué campeón fue, veo a Messi haciendo cosas que él también hizo . Siento no haber podido admirarlo en primera persona”.

Respecto al partido afirma que “ no debemos cometer el error de pensar en jugar contra Messi: el Barcelona es todo el equipo, no un solo jugador. Tienes que jugar dos juegos: uno cuando tienes el balón y otro cuando no lo tienes”.