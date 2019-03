Gary Medel: “Son los periodistas los que quieren meter a Marcelo Díaz en la Selección”

Previo al duelo ante México, el capitán de La Roja se refirió a la ausencia del volante de Racing en la última nómina de Reinaldo Rueda.

Previo al duelo de la Selección chilena frente a , en el primero de dos compromisos amistosos en fecha FIFA, el hombre del Gary Medel volvió a hablar sobre la ausencia de Marcelo Díaz, uno de los principales ausentes en las nóminas de Reinaldo Rueda.

“La ausencia de Díaz hay que preguntársela al entrenador. Es un gran jugador y en su club lo ha hecho muy bien”, dijo en conversación con Fox Sports. Al mismo tiempo que descartó que la no citación del volante de Racing se deba a una sugerencia o petición de los propios jugadores.

“Jamás le he sugerido algo al técnico. Sería una falta de respeto”, indicó. “Ojalá se dé que venga a la Selección. Siempre me ha acomodado mucho jugar con él, pero es el técnico el que debe decidir”, insistió. “Si dependiera de mí, estaría con nosotros, porque es un gran jugador… Pero son los periodistas los que quieren meterlo en la Selección”, afirmó.

Eso sí, mostró su molestia ante los rumores que lo apuntan a él y a Arturo Vidal como responsables de la marginación del Chelo. "Es una especulación que creó el medio hacia nuestra persona y eso nos perjudica, no solo a nosotros sino que a todo el grupo porque se crea un ambiente medio feo. Al final es siempre lo mismo, hablan y hablan pero no tienen pruebas, eso es lo que me molesta".

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, se expresó en torno a la responsabilidad de portar la jineta de capitán. “Es una enorme responsabilidad… Yo solo intento dar lo mejor, dentro y fuera de la cancha. Estoy más maduro… Tengo que transmitir tranquilidad a los jóvenes, inculcarles que tienen que estar siempre disponibles para lo que sea”, dijo.

Y respecto a los desafíos en la gira por Norteamérica, donde también medirán fuerzas con los locales, sentenció que “en la Selección todos los partidos son finales. Estos partidos nos van a servir mucho. Tenemos que dar lo mejor de cada uno porque es lo último de la preparación antes de la ”.

El formado en formará como defensor central ante el Tri. Y, en ese sentido, expuso que "el técnico decide donde juego. Yo estoy disponible para cualquier posición en la que me pongan. Pero hablando honestamente, me acomoda mucho jugar de central, me encanta mirar toda la cancha de frente y ahí he entrenado toda la semana. Espero jugar ante México en esa posición", cerró.