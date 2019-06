Gary Medel se confiesa: "No bebo alcohol desde los 19 años"

El capitán de La Roja reveló que un incidente con Carabineros, previo a su participación en el Mundial Sub 20 de Canadá del 2007, marcó su carrera.

En mayo del 2007 Gary Medel fue detenido por perder el control de su vehículo cuando manejaba por la calle Domínica, en el barrio Bellavista.

Cuando Carabineros le hizo la alcoholemia, esta arrojó que el jugador iba en estado de ebriedad por lo que fue detenido, además de resultar con un esguince en la rodilla izquierda que le pudo costar la marginación del Mundial Sub 20 de Canadá en el que el representativo remató en el tercer lugar.

Por ese hecho, el jugador -entonces de los registros de - sólo recibió una reprimenda del técnico de La Roja, José Sulantay. Sin embargo, este episodio quedó marcado en la vida del defensa del .

Y es que previo al cruce amistoso que sostendrá la Selección chilena ante Haití, en la antesala al viaje a para disputar la , el oriundo de Conchalí admitió no beber alcohol en diálogo con el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana.

"No bebo alcohol. Desde que tengo 18 o 19 años que no tomo. Cuando me pillaron los Carabineros, desde ahí que no bebo", comentó el segundo futbolista con más partidos en La Roja (118), y quien comandará al equipo de Reinaldo Rueda en el certamen continental.

Después de ese infortunio, el formado en la UC tuvo una seguidilla de grandes éxitos tras su participación en los Mundiales de 2010 y 2014, y luego de resultar bicampeón en las Copa América de 2015 y 2016. Ahora, el Pitbull se concentra en lo que será la participación de los criollos en el Grupo C que comparten con , y . Debutarán el lunes 17 de junio ante los nipones en Sao Paulo.