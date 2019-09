¿Gary Medel deja atrás la polémica con Claudio Bravo y su retorno a La Roja?

El dilema entre el defensor con el portero podría tener un final feliz, ya que el Pitbull da señales que se podría solucionar el entuerto.

Hace una semana Gary Medel le daba like a una polémica frase de Sergio Navarro, ex capitán de la Selección chilena y Universidad de , quien criticó duramente a Claudio Bravo por comentar fuera del camarín lo que pasaba en el vestuario del equipo.

Un simple like de Instagram reveló que el malestar con el portero seguía igual, o hasta ese mismo momento. "Un capitán que hace lo que hizo Claudio Bravo, no merece ser capitán", indicó Sergio Navarro, ex jugador de , quien obtuvo el me gusta del Pitbull en redes sociales.

Sin embargo, siguiendo estas pistas cibernéticas, el panorama pareciera ser distinto, ya que ahora Medel mostró otra preferencia en una publicación de la Selección chilena.

Cuando se anunció el regreso de Bravo, Gary dio su like en la misma publicación, abriendo la idea de que las cosas por fin se podrán solucionar.