Gary Medel da positivo por COVID-19

Bologna informó durante la mañana de este miércoles que Gary Medel y otros tres compañeros arrojaron positivo por COVID-19 tras las pruebas realizadas antes de las prácticas en el centro técnico Niccolò Galli.

Según lo detallado por el club Rossoblù, además del chileno, los contagiados son Federico Santander, Sydney Van Hooijdok y Emanuel Vignato.

“Según el protocolo, se notificó a las autoridades sanitarias locales y los jugadores fueron puestos en aislamiento domiciliario”, reza el comunicado emanado desde la institución.

De esta forma, tanto Vignato como el Pitbull, fijas en el conjunto de Siniša Mihajlović, no podrán ver acción en el primer compromiso de este 2022 en la Serie A pactado para este jueves frente al Inter de Milán.

Al respecto, el estratega del elenco que hace de local en Renato Dall'Ara lamentó la ausencia del formado en Universidad Católica para el compromiso ante los de Simone Inzaghi.

"Gary es uno de los jugadores más positivos de la primera vuelta. Sin él perdemos mucho. Esta mañana me desperté y leí que era positivo en COVID-19. No fue una buena noticia, como no lo ha sido en los otros días", sostuvo en conferencia de prensa.

"Este año Gary lo está haciendo bien. Fue uno de los jugadores más positivos de la primera ronda. Es un líder y lidera la defensa con personalidad", añadió.

"Perdemos definitivamente con su parada debido al Covid. La vida es así, lo manejaremos y espero recuperarlo como a todos los demás lo antes posible. Mañana (jueves) debería haber jugado al frente de la defensa, pero dado lo sucedido encontraremos otra solución", sentenció.