Gareth Bale no viaja a Múnich con vistas a un traspaso

El galés no estará en el amistoso ante el Tottenham de la Audi Cup. Tampoco viajan James, Militao ni Casemiro, con un solo entrenamiento con Zidane

El ha hecho pública la lista de 24 convocados de Zinedine Zidane para viajar a Múnich a disputar la Audi Cup en la que se miden el próximo martes al en el Allianz Arena, y el miércoles al Bayern o al Fenerbahçe. Dentro de la citación del preparador francés destaca la ausencia de Gareth Bale, y según ha podido saber Goal , el motivo no es otro que el de ultimar su posible traspaso. O al menos, el de no dinamitarlo con una posible lesión en estos dos próximos amistosos. Siendo uno de los descartes de Zidane para este curso 2019-20, es más importante la operación de traspaso que la preparación de cara a la próxima temporada, y desde el club blanco tenían claro que no debía viajar.

Llama la atención esta decisión después de que Gareth Bale se quedara fuera de la convocatoria en el primer partido de la gira estadounidense ante el Bayern (por decisión propia, según Zidane), pero luego jugase los otros dos encuentros frente al y el Atlético. El derbi, por cierto, que se disputó hace apenas tres días y donde el galés sí que tuvo hasta media hora sobre el terreno de juego.

El artículo sigue a continuación

Asimismo, este lunes se conocía la decisión del Jiangsu Suning de fichar a Ivan Santini, cerrando así la puerta al traspaso de Gareth Bale. Lo que, de paso, imposibilita la vía china para el galés, que parece que sólo tiene la Premier League como vía de escape. De igual forma, cabe destacar que Bale tampoco se entrenó este lunes con el resto del grupo, sino en solitario en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

JAMES NO ENTRA EN LA CONVOCATORIA

Por su parte, James Rodríguez, Militao y Casemiro, que se incorporaron este lunes de las vacaciones tras disputar la con y tampoco están en la citación. No así Fede Valverde, que sí viaja tras adelantar su vuelta a los entrenamientos una semana y haberse entrenado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Asimismo, destaca la ausencia de Thibaut Courtois por lesión. En la convocatoria de Zidane apenas figuran cinco centrocampistas natos.