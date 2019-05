Gareth Bale, convocado, podrá despedirse del Santiago Bernabéu

Zidane incluye al galés en la lista para la última jornada de La Liga ante el Betis. Aunque no confirma si será su último partido con el Real Madrid

El recibe al en el Santiago Bernabéu este domingo, en el que será el último encuentro de la temporada para los blancos. Momento para las despedidas, por tanto. Y flotaba la duda en el ambiente sobre si Gareth Bale, en la rampa de salida, tendría la oportunidad de despedirse de la afición madridista. Una incertidumbre que ha zanjado Zinedine Zidane en la rueda de prensa de este sábado en Valdebebas, al confirmar que el galés estará en la lista de convocados, con lo que estará presente en el coliseo merengue este domingo.

Con las bajas obligadas de Casemiro y Vallejo (por sanción), más las ausencias por lesión de Sergio Ramos, Alvaro Odriozola y Mariano Díaz, sólo sería necesario hacer un único descarte de un jugador de campo para cerrar la lista de convocados. Con lo que la presencia del galés es más causa de fuerza mayor que elección personal del técnico, pero teniendo en cuenta que Bale se había caído de las dos últimas convocatorias del equipo blanco, no deja de ser un paso adelante en la situación del 'expreso de Cardiff'.

Lo que no ha confirmado el técnico galo es que Bale vaya a jugar de titular ante el Betis. “Mañana va a estar en el grupo y ya está. Es lo único que te puedo decir. Verás el equipo que vamos a sacar”, explicó Zidane en rueda de prensa. Y sea como fuere, el técnico del Real Madrid no quiso hablar de despedidas siquiera. "No sé si será el último partido de Bale. No te lo puedo decir. Es el final de temporada. Va a haber cambios. No sé lo que va a pasar. Si será el último o no”, explicó en rueda de prensa este sábado.

La reacción del público del Santiago Bernabéu a la presencia de Gareth Bale será uno de los mayores focos de atención del partido entre el Real Madrid y el Betis este domingo. No obstante, el galés ha sido pitado en varias ocasiones por su público.