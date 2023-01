Gareth Bale anuncia su retiro: ¿por qué deja el fútbol?

El galés anunció que abandona la competencia con dos posteos en sus redes sociales.

Gareth Bale, ex jugador del Real Madrid y actual Los Ángeles FC, anunció su retirada del fútbol, tanto a nivel clubes como de selecciones, con un doble comunicado en sus redes sociales. El también ex jugador de Southampton y Tottenham, le dedicó palabras a sus fans de cada uno de los clubes en donde jugó y también a sus seguidores en la selección de Gales.

¿Por qué Gareth Bale dejó el fútbol?

En su carta, el galés deja entrever que su decisión de abandonar el fútbol se debe a que ya no podrá jugar como lo hizo en años anteriores durante su carrera. "Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo", fueron las palabras utilizadas en uno de los dos posteos que publicó en sus redes sociales.

Los posteos en donde Bale anunció su retiro del fútbol

La carta dirigida a sus fanáticos:

"Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo.

Desde mi primer toque en Southampton hasta mi último con LAFC y todo lo demás, he dado forma a una carrera a nivel de clubes por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y capitanear a mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su papel a lo largo de este viaje es un imposible. Me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando comencé a los 9 años.

Quiero dar las gracias a mis clubes: Southampton, Tottenham, Real Madrid y, finalmente, LAFC. Quiero agradecer a todos mis gerentes y entrenadores, a las personas del 'staff', a compañeros de equipo, a todos los aficionados, a mis agentes, a mis increíbles amigos y familiares... El impacto que ha tenido es inconmensurable.

Quiero dar las gracias a mis padres y mi hermana, sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración en este momento, así que gracias por ponerme en este camino y por su apoyo incondicional.

Quiero dar las gracias a mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido. Han estado a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspirais a ser mejor y te enorgullezco.

Ahora sigo adelante hacia la siguiente etapa de mi vida. Es un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura..."

La despedida de la selección de Gales

"Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, con mucho, la más difícil de mi carrera.

¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí, cada vez que me puse esa camiseta galesa? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas, simplemente con palabras. Pero sé que cada persona involucrada en el fútbol galés siente la magia y se ve impactada de una manera tan poderosa y única, así que sé que sientes lo que yo siento, sin usar ninguna palabra.

Mi viaje en el escenario internacional no sólo ha cambiado mi vida sino también quién soy. La fortuna de ser galés y ser seleccionado para jugar y ser el capitán de Gales me ha dado algo incomparable con todo lo que he experimentado. Me siento honrado y honrado de haber podido desempeñar un papel en la historia de este increíble país, de haber sentido el apoyo y la pasión del muro rojo, y de haber estado juntos en lugares inesperados y sorprendentes.

Compartí vestuario con muchachos que se convirtieron en hermanos y todo el 'staff' que se convirtió en familia, jugué para los entrenadores más increíbles y sentí el apoyo y el amor eternos de los aficionados más entregados del mundo. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este viaje conmigo.

Así que por ahora doy un paso atrás, pero no me alejo del equipo que vive en mí y corre por mis venas. Después de todo, el dragón de mi camisa es todo lo que necesito".