Gareca no corre para la Selección argentina: "Tengo contrato con un país que me dio todo"

Tras el subcampeonato en la Copa América, el Tigre adelantó que se quedará en Perú de cara a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Todavía no está claro quién será el entrenador de la Selección argentina una vez que se termine el contrato que Lionel Scaloni firmó hasta el final de este 2019. Y en medio de la danza de nombres, volvió a surgir la alternativa de Ricardo Gareca, quien ya había sonado tras la salida de Jorge Sampaoli. SIn embargo, tras lograr el subcampeonato en la , el Tigre avisó que su futuro está en Perú: "Tengo un gran respeto y cariño por mi país, pero tengo contrato con un país que me dio todo".

En la conferencia de prensa posterior a la derrota contra en la final del certamen continental, el DT explicó: "Mi contrato vence en 2021 y estoy acostumbrado a respetar lo firmado. Tengo un gran compromiso con Perú, en todo aspecto". El vínculo del entrenador se había terminado tras el Mundial de y las negociaciones con la federación incaica habían entrado en un impasse a pedido del propio Gareca, que esperó un llamado desde la AFA que nunca se produjo: recién entonces se decidió a extender su estadía en el camino rumbo a 2022.

Por otra parte, el técnico se refirió a la polémica generada a partir de las fuertes declaraciones de Lionel Messi y, si bien aclaró que no quería polemizar, expuso sus diferencias con las palabras del Diez: "Messi es una voz autorizada, eso no significa que yo comparta lo que dijo. Leo es un muchacho muy centrado, pero a mí no me gustaría que se nos enfoque como que somos los corruptos, por más que tengamos cosas por mejorar. Pareciera que en todo queremos imitar a Europa: allá hay cosas buenas, pero acá también y quiero defender el fútbol sudamericano. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas contundentes".