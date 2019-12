¿Ganará alguien más de seis Balones de Oro? Messi tiene la respuesta

"Seguramente alguien lo superará, no sé quién. Pero los récords están para superarse, siempre viene alguien a superarlo. No sé quién ni cuándo...".

Ya dijo el propio Lionel Messi que "era inimaginable siquiera pensar en uno, mucho menos en seis". Se refería a la posibilidad de ganar un Balón de Oro y lo decía después de recoger en París su sexto galardón en 10 años, con el primero habiéndolo obtenido en 2009 (los otros, en 2010, 2011, 2012 y 2015).

Messi habló para L'Equipe en una de las tantas entrevistas que brindó después de obtener el premio de France Football al mejor jugador de 2019. En esa nota, el genio del reconoció que "es una alegría poder estar con seis Balones de Oro, ser el único. Es un reconocimiento muy lindo que me llena de orgullo". En ese sentido, más de uno se puede preguntar si alguien podrá alguna vez superar esa marca.

Precisamente el periodista de L'Equipe le hizo esa pregunta al propio Messi, que no dudó en contestar que sus seis Balones de Oro serán superados por algún futbolista en el futuro. "Seguramente alguien lo superará, no sé quién. Pero los récords están para superarse, siempre viene alguien a superarlo. No sé quién ni cuándo...", sentenció.

Consultado acerca de si Kylian Mbappé, joven delantero del Paris Saint-Germain, podía ser capaz se romper ese récord, el internacional argentino contestó: "Sí, ya te digo, no sé ahora quién podría superarlo, pero alguien lo hará. De momento soy yo y estoy muy feliz...".

Cabe recordar que después de Messi aparece Cristiano Ronaldo como máximo ganador del Balón de Oro. El delantero portugués, cuyo deseo es ganar al menos uno con la Juventus, se quedó con el trofeo en las ediciones de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, la primera con la camiseta del y las otras cuatro con la del . En ese sentido, CR7 es el único de los jugadores en activo que podría romper la marca del jugador albiceleste en el corto plazo.

En el pasado, el holandés Johan Cruyff, en 1971, 1973 y 1974, el primer año con el y los dos últimos con el FC Barcelona, fue el primer jugador en ganar tres Balones de Oro, una década antes de que lo hiciera el francés Michel Platini, de la , que lo logró en 1983, 1984 y 1985. El último delantero en alcanzar un trío de títulos fue el holandés Marco van Basten, del Milan, con los dos primeros consecutivos: 1988, 1989 y 1992.