Ganar el Clásico, el salvavidas de Koeman

El neerlandés fue ratificado en su puesto tras filtrar el club que tenía los días contados. El Clásico le enfrenta a un nuevo examen

Hace dos semanas, nadie daba un duro por Ronald Koeman. Ni siquiera en el Barcelona. El entrenador era un muerto viviente deambulando sin horizonte por un Camp Nou en el que medio club no le quería ver. Ni el presidente, que comentó sin tapujos en una reunión con la prensa que Koeman tenía los días contados. Las portadas del 1 de octubre así lo plasmaron. "Koeman, sentenciado", titulaban todos. Sport, Mundo Deportivo, AS y Marca coincidieron el día siguiente a la famosa reunión con Laporta. No había dudas. El banquillo parecía tan lejos del neerlandés que hasta Xavi Hernández esperaba impaciente la llamada de Joan Laporta para coger el primer avión Doha-Barcelona que estuviera disponible.

Pero de un día para otro todo cambió. Laporta y sus compañeros analizaron la situación y las opciones disponibles y se retractaron. Marcha atrás y aquí no ha pasado nada. "Nunca nos hemos planteado destituir a Koeman", expresó sin pestañear el vicepresidente Rafa Yuste ante las cámaras de Movistar Plus. Confianza total, se dijo. Y desde entonces, el debate se terminó. Ya nadie cuestiona la continuidad del entrenador a la espera del siguiente volantazo, de unas reflexiones que seguro se producirán después de Clásico del domingo.

El partido ante el Real Madrid no es decisivo para el Barcelona. El liderato de LaLiga está a cinco puntos, nada comparado con los doce que llegó a remontar el equipo azulgrana la temporada pasada. Pero la imagen sí es importante. Ante el Dinamo de Kiev la afición se dividió entre los que prefirieron mirar la pantalla de su teléfono móvil y los que le recriminaron al equipo la incomprensible segunda parte ofrecida. El ambiente en el Camp Nou es gélido, no solo por la falta de público, sino porque el juego no atrae. Y ante el Madrid, más que los puntos, importa el fútbol. A Koeman no se le perdonará -tampoco a los jugadores- que no compitan y que no practiquen el juego valiente que también exige un Laporta preocupado por el aspecto del estadio: "Necesitamos que los aficionados vuelvan, primero por los jugadores, porque necesitan su apoyo, pero también porque el club cuánta más asistencia tenga el estadio más ingresos genera".

El Barça no llega bien y el run-run en el Camp Nou es fácil que se instale si las cosas no salen como se desea, pero el Clásico también es un escenario ideal para que el club recupere la sonrisa y la esperanza. Un buen papel ante un Real Madrid que viene de golear al Shakhtar Donetsk -tras dos derrotas consecutivas- relanzaría las opciones de Koeman de alargar su estancia en el banquillo barcelonista, le quitaría la presión de encima y le redimiría ante los aficionados. Al neerlandés le espera un examen parcial, un Clásico que vale para nota.