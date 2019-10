Gallardo y su continuidad en River: "Tengo que reflexionar sobre lo que quiero hacer"

Aunque tiene contrato hasta 2021, el futuro del Muñeco siempre es una incógnita. ¿Seguirá en Núñez? "No es una cuestión de ganar o perder", explicó.

Otra vez a un paso de ser campeón de la , otra vez tras eliminar al eterno rival... Nadie en River quiere imaginarse un futuro sin Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, pero como cada vez que se aproxima diciembre, el Muñeco pone un manto de sospecha sobre su continuidad.

"Que yo viva de la manera que vivo hace que a cada final de año me replantee mi situación. Yo también necesito pensar en mis energías, pensar en mi salud, en mis tiempos", explicó el DT en TNT Sports luego del triunfo ante Colón por 2-1. "Siempre hay posibilidades de reflexionar y generalmente lo hago cada fin de año. Eso no quiere decir que tenga una decisión tomada con lo que voy a hacer con mi futuro profesional", agregó.

"En nuestra área, en nuestro país, en nuestro ambiente, no paramos, seguimos, seguimos y seguimos. Y uno se exige. Y eso a la larga tienen repercusiones. No pasa por una cuestión de ganar o perder, sino de sentir. Por eso me tomo ese momento para reflexionar y pensar en lo que viene", cerró.