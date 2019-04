Gallardo y Alfaro, más unidos que nunca

Con su accionar, Bielsa unificó una vez más a los DTs de Boca y River: ambos aseguraron que hubiesen hecho lo mismo si se encontraran en ese lugar.

La imagen dio la vuelta al mundo: Marcelo Bielsa decidió conceder un gol luego de que su equipo convirtiera uno aprovechando que un jugador rival estaba tirado en el piso. Semejante acto recibió opiniones de todos lados, pero mayormente elogios de sus colegas alrededor del mundo. Entre ellos, de Marcelo Gallardo y Gustavo Alfaro. Sí, el Loco logró lo que casi siempre parece imposible: que Boca y River coincidan en algo. Y es que ambos DTs dijeron exactamente lo mismo.

"En cuanto a la moral y ética por la profesión, todo el mundo se saca el sombrero. Lo felicito. Yo haría exactamente lo mismo", dijo Alfaro tras el triunfo ante en Mendoza. "Me parecía lo correcto, claramente. Que no se ve en el fútbol. El equipo se para, y cuando se para el equipo, el jugador toma esa ventaja y hace el gol. Hay una ventaja y no podés permitirlo. Hubiese hecho lo mismo", convino el Muñeco, unas horas antes, luego del empate ante .