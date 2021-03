Para Gallardo, la Supercopa "fue un alivio"

Luego de un 2020 en el que no logró títulos, el Muñeco sacó pecho tras la paliza ante Racing: "Este es el camino aunque no se logre el objetivo".

Marcelo Gallardo lo había advertido mucho antes de que regresara la actividad: iba a ser un año difícil. El 2020 presentó un desafío para los equipos argentinos, que estuvieron entre los últimos en volver a competir de manera oficial. Y River lo pagó caro: fue la primera vez que el Muñeco no salió campeón durante un año calendario desde su llegada al club. Y por eso el DT le dio a la Supercopa Argentina la importancia que merecía.

"Después de un año difícil, poder volver a funcionar como funcionamos y quedarnos ahí en las competencias que jugamos, esto es un alivio. Es una demostración de que es el camino aunque a veces no se logre el objetivo", expresó Gallardo tras la aplastante victoria sobre Racing. "A veces cuesta cuando te toca perder y jugás con ese mismo espíritu y te quedás ahí, da pena, hoy nos tocó ganar jugando bien y respetando lo nuestro", agregó.

"Dicen que las finales hay que ganarlas como sea, pero yo me voy mucho más feliz cuando el equipo funciona. Sostenernos en el tiempo no es fácil. Nos ha tocado ganar o perder, pero no cambiamos nuestras formas y sostenerlo en un fútbol tan dañino como el argentino nos da mucha felicidad", analizó, al mismo tiempo que repasó sus últimos siete años en el club de Núñez: "Durante todo este tiempo nos hemos identificado con una forma de jugar. Luego fuimos mutando, nos adaptamos a diferentes momentos, circunstancias y seguimos intentando representar una forma y una idea, sin traicionarnos, y que se tome como propia, esto llena de orgullo y encima cuando se gana más aún".